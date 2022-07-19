Конкурсная комиссия рекомендовала назначить Клименко руководителем САП 19 июля, 11:11 Александр Клименко (Фото:5 канал)

Конкурсная комиссия приняла решение подать на рассмотрение генеральному прокурору представление о назначении Александра Клименко на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).



Соответствующее решение было принято на заседании комиссии.

Клименко — детектив НАБУ, известный расследованием дела заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.



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Конкурс по избранию руководителя не завершился, Клименко пока не назначен главой САП, подчеркнул председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

«Да, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности. Не исключено, что пока Офис Генпрокурора будет тянуть с ненужным подтверждением, появится и решение апелляции по отмене порядка конкурса. Банковая это может в дальнейшем использовать для срыва процесса назначения», — написал Шабунин в Telegram.

21 августа 2020 года Назар Холодницкий уволился с должности руководителя САП. После увольнения САП временно возглавляет Максим Грищук.

Обновленный меморандум экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.



21 декабря комиссия определила победителя конкурса на должность главы САП — им стал детектив НАБУ Александр Клименко. Он получил 246 баллов для получения должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк — 229 баллов. Однако провластная часть комиссии отказалась проголосовать за это решение.

3 февраля 2022 года Конкурсная комиссия снова не смогла утвердить руководителя САП из-за отсутствия кворума.

В обращении 17 июля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости назначить нового специального антикоррупционного прокурора в соответствии с результатами уже состоявшегося конкурса, а также провести конкурс на главу НАБУ.



Избрание главы САП и разблокирование антикоррупционных дел требуют международные партнеры Украины.







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