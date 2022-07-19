В шаге от должности главы САП. Главные факты об Александре Клименко 19 июля, 17:14 Сюжет Кандидатуру Александра Клименко на должность главы САП должен утвердить генпрокурор или исполняющий его обязанности (Фото:5 канал)

17 июля после длительного промедления с назначением главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры президент Владимир Зеленский заявил, что кандидат уже выбран и решение должна финализировать конкурсная комиссия.

До этого — в конце 2021 года и начале 2022 — конкурсная комиссия несколько раз этого не сделала — под тем или иным поводом откладывая голосование за подтверждение избрания кандидатуры детектива НАБУ Александра Клименко. Однако через два дня после заявления президента она все-таки рекомендовала назначить Клименко главой САП.

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В то же время, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подчеркнул, что Клименко все еще не назначен, поскольку назначить главу САП должен генпрокурор или исполняющий его обязанности. Шабунин предполагает, что офис генпрокурора будет затягивать назначение Клименко, и Банковая сможет это использовать для срыва этого процесса.

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«Не исключено, что пока Офис Генпрокурора будет тянуть с подтверждением, которого не нужно, появится и решение апелляции об отмене порядка конкурса», — отметил он.

НВ рассказывает главные факты об Александре Клименко, которому остался только один, но решающий шаг к тому, чтобы возглавить одно из ключевых антикоррупционных ведомств в государстве.

Увольнение из Нацполиции после обнаружения схемы хищения в Укрзализныце

Александр Клименко родился в сентябре 1986 года на Слобожанщине, ему всего 35 лет. Он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого в Харькове и получил диплом юриста.

В марте 2010 года начал работать в органах внутренних дел в Киеве сначала следователем, а затем старшим следователем.

С ноября 2015 года Клименко работал старшим следователем в Национальной полиции, расследуя, в частности, дела, касающиеся хищения имущества.

В частности, он выяснил, что чиновники Укрзализныци заключают фиктивные договора и таким образом выводят средства с предприятия. Чтобы остановить это, Клименко написал письмо, но его руководитель потребовал это письмо отозвать. Когда Клименко отказался, ему объявили выговор и уволили.

Громкие дела Клименко в НАБУ

В марте 2016 года Клименко выиграл конкурс в НАБУ и стал сыщиком. Через год его повысили до старшего детектива, а в ноябре 2017 года — до руководителя отдела.

«Я в 2020 году участвовал в конкурсе в Бюро, на повышение. И хоть и набрал наибольшее количество баллов, но все равно проиграл его, меня определили вторым, а не первым. Фактически в Бюро у меня уже не было возможности какого-либо карьерного роста, потому что все руководящие должности были заняты», — рассказывал он в январе 2022 года в интервью Украинской правде о мотивах принять участие в конкурсе на должность главы САП.

По словам Клименко, он решил, что может сделать больше для страны в должности главы САП, поскольку «имел значительный опыт и большое количество резонансных производств в Бюро».

За время работы в НАБУ Клименко принимал участие в расследовании дела экснардепа Александра Онищенко. «Газовое дело» Онищенко — одна из самых масштабных коррупционных схем в истории Украины, организованная бывшим народным депутатом Александром Онищенко с участием еще 28 человек. Они нанесли государству ущерб в общей сложности почти на 3 млрд грн.

Из 29 установленных участников схемы 11 человек признаны виновными (обвинительный приговор вступил в законную силу), три человека, в том числе Онищенко, находятся в розыске. Дела в отношении остальных подозреваемых слушаются в суде.

Также Клименко расследовал связанное с делом Онищенко дело Романа Насирова.

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила и вручила Роману Насирову в начале ноября 2018 года и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении ущерба государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых «газовых схем» бывшего нардепа Александра Онищенко.

Также Клименко принимал участие в расследовании дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

В декабре 2020 года Татарову объявили о подозрении во взяточничестве по так называемому делу Укрбуда о квартирах для Национальной гвардии. По данным следствия, Татаров, являясь юристом Укрбуда, вместе с владельцем компании Максимом Микитасем дал взятку в виде паркоместа работнику Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД за занижение стоимости жилого комплекса с 81 до 7 млн гривен.

Татаров стал заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака 5 августа 2020 года. При президентстве Виктора Януковича он являлся начальником Главного следственного управления МВД Украины. Его должность подпадала под действие закона об очищении власти, но ему удалось избежать люстрации. В ответ на критику такого кадрового решения президент Владимир Зеленский заявил, что в МВД при Януковиче «были профессионалы».

12 января 2022 года Шевченковский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть уголовное производство против Татарова. В центре противодействия коррупции обратили внимание, что решение суда было вынесено накануне утверждения результатов конкурса на главу САП, где победил детектив НАБУ Александр Клименко. Перед этим в интервью Клименко сказал, что если бы на момент расследования он являлся руководителем САП, то расследовал бы дело Татарова иначе, отмечает ЦПК.

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