Киве сообщили о подозрении за незадекларированную квартиру под Киевом

4 августа, 18:24
Илья Кива (Фото:ОПЗЖ)

Илья Кива (Фото:ОПЗЖ)

Правоохранители заочно сообщили о подозрении бывшему народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Илье Киве за недекларирование квартиры.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, бывший народный депутат в 2019 году купил квартиру в пригороде Киева (поселок Козин) площадью 260 квадратных метров и стоимостью 4,2 миллиона гривен.

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Однако, чтобы скрыть это, номинальным владельцем недвижимости по указанию Кивы назначили его доверенное лицо. Сам же депутат не указал в декларации ни факт владения, ни пользование этим имуществом. Впрочем, у детективов НАБУ есть доказательства того, что в течение 2020 года квартирой пользовался ее фактический владелец.

Правоохранители не указывают имени фигуранта, но отмечают, что он уже попадал в поле зрения антикоррупционных органов. В августе 2021 года Высший антикоррупционный суд взыскал с Ильи Кивы более 1,2 миллиона гривен дохода, полученного за аренду жомовой ямы.

Перед началом полномасштабной войны России против Украины Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в России и посещает эфиры российских пропагандистов в Москве, где активно распространяет фейки об Украине и кремлевскую пропаганду.

https://www.youtube.com/watch?v=e-iPqq5YklI

В марте Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. Тогда еще генеральная прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

10 мая в Госбюро расследований заявили, что украинские правоохранители закончили специальное досудебное расследование в отношении Кивы и передали обвинительный акт в суд. Ему инкриминируют государственную измену, пропаганду агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность Украины, призывы к захвату государственной власти и распространению запрещенной коммунистической символики.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Декларация Декларация о доходах Илья Кива ОПЗЖ

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