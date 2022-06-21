Элитный коттеджный городок в Подмосковье. Журналисты Bihus.Info узнали, где живет Кива 21 июня, 00:53 Цей матеріал також доступний українською Илья Кива (Фото:ОПЗЖ)

Бывший нардеп от ОПЗЖ Илья Кива, подозреваемый в госизмене, может жить в элитном коттеджном городке Agalarov Estate в Подмосковье, — об этом идет речь в расследовании Bihus.Info, опубликованном в понедельник, 20 июня.

Журналисты проанализировали видео, опубликованные в Telegram-канале пророссийского пропагандиста, и пришли к выводу, что он ездит на шоу роспропагандистов в Москву со стороны села Покровское в западном Подмосковье. Он передвигается на бронированном внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 второго рестайлинга, стоимость которого — около 15−20 млн рублей.



Видео дня

Фото: Bihus.Info

Несколько видео Кивы сняты, вероятно, на территории коттеджного городка Agalarov Estate возле Покровского. Также журналисты выяснили, что тренируется Кива именно в фитнес-центре Crocus, расположенном в этом городке. На видео от 29 мая, которое пропагандист уже удалил, видны ели, водоем, газон, песчаная зона и гольф-кар. Гольф-клуб Agalarov Estate также расположен рядом с Покровским.

Фото: Bihus.Info

Фото: Bihus.Info

Журналисты Bihus.Info предположили, что Кива живет в элитном коттеджном городке Agalarov Estate. По видео экс-нардепа они также установили, что его мать, вероятно, живет в испанской провинции Аликанте. 30 января 2022 года Кива, ведущий антизападную пропаганду, с дочерью вылетел из Украины рейсом в Аликанте.



По данным Bihus.Info, у брата Кивы Дмитрия есть фирма в Великобритании (D Design and Development LTD). Его сестра Анна Игоревна Стельмах, судя по профилю в LinkedIn, живет и работает в Люцерне, Швейцария.

Фото: Bihus.Info

Перед началом полномасштабной войны России против Украины Илья Кива сбежал в Испанию. Сейчас он находится в России и посещает эфиры российских пропагандистов в Москве, где активно распространяет фейки об Украине и кремлевскую пропаганду.

В марте Верховная Рада лишила Илью Киву мандата народного депутата. Генеральная прокурор Ирина Венедиктова объявила экс-нардепу о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность Украины и госизмены.

10 мая в Госбюро расследований заявили, что украинские правоохранители закончили специальное досудебное расследование в отношении Кивы и передали обвинительный акт в суд. Ему инкриминируют государственную измену, пропаганду агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность Украины, призывы к захвату государственной власти и распространению запрещенной коммунистической символики.

Более 100 представителей ОПЗЖ перешли на сторону оккупантов – Алексей Кошель https://www.youtube.com/embed/e-iPqq5YklI

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