Аваков заявил, что готов лично застрелить Киву — видео 10 мая, 10:29 Цей матеріал також доступний українською Ранее Илья Кива был советником Арсена Авакова (Фото:Коллаж НВ)

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о готовности застрелить экс-нардепа от прокремлевской партии ОПЗЖ Илью Киву, который ранее был его советником, а сейчас поддерживает агрессию РФ против Украины.

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Перед началом российского вторжения он покинул страну, после чего перебрался в Москву.

Теперь Кива выступает на различных пропагандистских ток-шоу, где призывает к уничтожению украинцев.

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«Если бы у меня была возможность, я бы его застрелил. Думаю, что так поступил бы любой человек, у которого было бы в руках оружие. Так нужно поступать с любым предателем и негодяем, который так поступил», — подчеркнул Аваков.

По его словам, пророссийские взгляды у Кивы появились якобы лишь после его знакомства с Виктором Медведчуком, который является кумом главы Кремля Владимира Путина.

«В его жизни появился Медведчук. Потом появились деньги, желание выступать на российском телевидении и в итоге мы его видим, где он сейчас, негодяй такой, призывает бомбить украинские города ядерной бомбой», — заявил экс-министр.

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