Расследование против Кивы завершено, обвинительный акт передан в суд — ГБР 10 мая, 14:58 Цей матеріал також доступний українською Иля Кива объявлен в международный розыск (Фото:censor.net)

Украинские правоохранители закончили специальное досудебное расследование против скандального коллаборанта и экс-нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Ильи Кивы.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщили во вторник, 10 мая, в пресс-службе ГБР, обвинительный акт по этому делу уже передан в суд.

Киве инкриминируют государственную измену, пропаганду агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность Украины, призывы к захвату государственной власти и распространению запрещенной коммунистической символики.

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«Бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

На данное время Кива скрывается от правосудия на территории РФ, в связи с чем объявлен в международный розыск.

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