Расследование против Кивы завершено, обвинительный акт передан в суд — ГБР

10 мая, 14:58
Цей матеріал також доступний українською
Иля Кива объявлен в международный розыск (Фото:censor.net)

Иля Кива объявлен в международный розыск (Фото:censor.net)

Украинские правоохранители закончили специальное досудебное расследование против скандального коллаборанта и экс-нардепа от прокремлевской ОПЗЖ Ильи Кивы.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как сообщили во вторник, 10 мая, в пресс-службе ГБР, обвинительный акт по этому делу уже передан в суд.

Киве инкриминируют государственную измену, пропаганду агрессивной войны, посягательство на территориальную целостность Украины, призывы к захвату государственной власти и распространению запрещенной коммунистической символики.

Видео дня
Читайте также:

Ранее Илья Кива был советником Арсена Авакова (Фото:Коллаж НВ) Аваков заявил, что готов лично застрелить Киву — видео

«Бывший депутат, находясь на территории России, принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении РФ. Илья Кива публично призвал высшее руководство России к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны», — говорится в сообщении.

https://www.youtube.com/embed/T04jMieH8ZM

На данное время Кива скрывается от правосудия на территории РФ, в связи с чем объявлен в международный розыск.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Государственная измена Илья Кива Коллаборант Государственное бюро расследований (ГБР) Оппозиционная платформа - За жизнь

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X