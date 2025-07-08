Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов доказал свою эффективность, однако в окружении президента Владимира Зеленского его недолюбливают из-за медийности. Такое мнение в эфире Radio NV высказал народный депутат Андрей Осадчук (Голос).

«Я могу обоснованно допускать, что Офис президента просто категорически не любит всех медийных людей. Вот все, у кого есть хоть какая-то медийность, популярность и, соответственно, хоть какая-то любовь в народе, вызывают раздражение Офиса президента. Потому что вся политика команды Зеленского и до большой войны, и особенно во время большой войны строится на том, что есть Владимир Александрович, а все остальные вообще неизвестно чем занимаются», — сказал политик.

В подтверждение своих слов он отметил, что на ресурсах ОП не упоминаются даже Верховная Рада и Кабинет министров, не говоря уже о деятелях не из орбиты Зеленского.

«То есть это целенаправленная медийная стратегия, которая, конечно, построена на каких-то политических ожиданиях. И поэтому любой из военных, из гражданских топ-политиков, кто медийно раскручен, вызывает недовольство Банковой, — подчеркнул Осадчук. — Опять же, это не новость. Это не то, что произошло вчера или позавчера. Исходя из этой логики, я думаю, что Кирилл Буданов очень не нравится ближайшему окружению президента. Но было бы очень хорошо, если бы они больше беспокоились не о медийности, а об эффективности государственных топ-менеджеров на своих должностях».

В то же время он сказал, что не располагает доказательствами того, что ОП предпринимал попытку отправить Буданова в отставку, как об этом написала газета The Economist.

О чем шла речь в резонансной публикации The Economist

В статье за 6 июля было сказано, что в течение июня существовала возможность увольнения главы ГУР Кирилла Буданова из-за его «трехлетней вражды» с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Источники, близкие к Ермаку, называли Буданова непредсказуемым революционером, который строит собственную политическую машину.

«Девяносто процентов [президентской] администрации считают его сумасшедшим, а десять процентов — гением», — заявил один из этих источников The Economist.

В то же время союзники Буданова называют его убежденным государственником и одним из немногих, кто способен сказать президенту горькую правду, пишет издание. По его данным, до середины июня многие из них опасались, что «девятая попытка» Ермака отстранить Буданова от власти будет успешной, однако тот, «благодаря привычному сочетанию принуждения и хитрости», добился очередной отсрочки. The Economist считает, что по крайней мере отчасти этому способствовали предостережения о неприемлемости увольнения Буданова со стороны Белого дома.