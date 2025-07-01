Буданов считает, что украинцам надо «реально защищать свое государство», а не прятаться от ТЦК

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов (Фото: На линии огня | С Ириной Сампан / YouTube / скриншот из видео)

Гражданам Украины нужно защищать свое государство, а не прятаться от представителей ТЦК и СП , иначе к нам придет ТЦК страны-агрессора России.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в эфире программы На линии огня на Громадському радіо.

В частности, журналистка спросила Буданова о том, как он трактует заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что «русская земля будет там, где ступит нога солдата».

«Все правильно сказано. Вот куда дойдут — это будет под их [российским] контролем. Вы думаете, что кто-то этого не понимает? Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого надо делать вывод только один — надо реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного», — считает глава ГУР.

Буданов добавил, что в противном случае придут другие ТЦК — российские, и это сейчас происходит на оккупированных территория Украины.

«А там [на оккупированных территориях] все происходит полным ходом, поверьте мне», — отметил он.

Также, по словам Буданова, обострение на фронте уже происходит, поэтому «ничего нового никто не увидит».

20 июня во время Петербургского экономического форума Владимир Путин в очередной раз озвучил фейковый нарратив о том, что украинцы и русские являются «одним народом». На этом основании он заявил, что вся территория Украины якобы принадлежит России.

«Знаете, у нас есть такое давнее правило: там, где ступает нога российского солдата — это уже наше», — добавил российский диктатор.

Также Путин пофантазировал о захвате Сум, однако заявил, что пока «не ставил такой задачи».

По его словам, Россия якобы может захватить Сумы, потому что украинские военные «создают угрозу» и «постоянно обстреливают приграничные территории».