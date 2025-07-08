Издание The Economist выпустило подробный материал о влиянии главы Офиса президента Андрея Ермака — на кадровые изменения в правительстве, чтобы продвинуть своих людей, а также на президента Владимира Зеленского, внимание которого «монополизировал» руководитель ОП.

Действительно ли он так влиятелен, чем это грозит Украине и какие кадровые изменения таки должны вскоре произойти, в интервью Radio NV рассказал народный депутат из фракции Голос, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

— Конечно, мы все знаем о чрезвычайно большом влиянии Андрея Ермака на все ветви власти, на президента в частности. Но, как вы думаете, почему такие публикации появляются именно сейчас и именно с такими акцентами? В публикации черным по белому говорится, что именно Андрей Ермак стоит за серией кадровых изменений в украинском правительстве, которые могут произойти в ближайшее время.

— Мы с вами более-менее помним, что происходило в последние годы. А такая публикация не первая, не вторая, и не десятая, наверное. Поэтому, наверное, не очень корректно задавать вопрос, почему именно сейчас появляются публикации, якобы их раньше не было. Журналисты где-то с кем-то общались, что-то им рассказали.

Дискуссии о возможной смене правительства идут чуть ли не постоянно. Поэтому здесь ничего удивительного нет вообще. И никакой новости в этой публикации, как вы верно отметили, ни для вас, ни для меня, ни для наших зрителей нет от слова вообще. Все прекрасно понимают, что мы живем в режиме офисно-президентской республики.