«Буданов является очень эффективным руководителем, и он очень не нравится ближайшему окружению президента», — интервью с Осадчуком

8 июля, 06:29
NV Премиум
Поделиться:
Андрей Осадчук — о влиянии Андрея Ермака на кадровые изменения в правительстве, усиление его роли в политико-дипломатических процессах страны (Фото: Andrii Osadchuk / Facebook)

Андрей Осадчук — о влиянии Андрея Ермака на кадровые изменения в правительстве, усиление его роли в политико-дипломатических процессах страны (Фото: Andrii Osadchuk / Facebook)

Автор: Власта Лазур

Издание The Economist выпустило подробный материал о влиянии главы Офиса президента Андрея Ермака — на кадровые изменения в правительстве, чтобы продвинуть своих людей, а также на президента Владимира Зеленского, внимание которого «монополизировал» руководитель ОП.

Действительно ли он так влиятелен, чем это грозит Украине и какие кадровые изменения таки должны вскоре произойти, в интервью Radio NV рассказал народный депутат из фракции Голос, первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук.

Реклама

— Конечно, мы все знаем о чрезвычайно большом влиянии Андрея Ермака на все ветви власти, на президента в частности. Но, как вы думаете, почему такие публикации появляются именно сейчас и именно с такими акцентами? В публикации черным по белому говорится, что именно Андрей Ермак стоит за серией кадровых изменений в украинском правительстве, которые могут произойти в ближайшее время.

— Мы с вами более-менее помним, что происходило в последние годы. А такая публикация не первая, не вторая, и не десятая, наверное. Поэтому, наверное, не очень корректно задавать вопрос, почему именно сейчас появляются публикации, якобы их раньше не было. Журналисты где-то с кем-то общались, что-то им рассказали.

Дискуссии о возможной смене правительства идут чуть ли не постоянно. Поэтому здесь ничего удивительного нет вообще. И никакой новости в этой публикации, как вы верно отметили, ни для вас, ни для меня, ни для наших зрителей нет от слова вообще. Все прекрасно понимают, что мы живем в режиме офисно-президентской республики.

Теги:   Война России против Украины Радио NV Интервью NV Андрей Осадчук Андрей Ермак Офис президента Украины Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Юлия Свириденко Алексей Чернышов Кадровые перестановки Смена правительства Партия Голос Оксана Маркарова Министерство национального единства

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies