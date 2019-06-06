Вице-премьер Кириленко назвал стратегию Зеленского по Донбассу «позорной и беспомощной» Сегодня, 12:12 Цей матеріал також доступний українською НВ По словам Кириленко, предложения Зеленского — это «начало ползания перед Москвой» НВ

На фоне инициатив Владимира Зеленского относительно запрета на ответный огонь и снятия блокады с оккупированных РФ районов Донбасса вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что стратегия президента «позорная и беспомощная».

Об этом он написал у себя в Twitter.

«Понял стратегию Зеленского по Донбассу. Все в одностороннем порядке: в ответ не стрелять, блокаду снять, а финансирование, наоборот, начать. Для этого и олигархов на анонсированную встречу он собирает. Выглядит это все позорно и беспомощно. Как начало ползания перед Москвой», — заявил Кириленко.

Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это написал у себя в Facebook, что «не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».

Это же мнение разделяет и председатель Верховной Рады Андрей Парубий, который заявил, что предложения команды Зеленского являются шагом к капитуляции перед РФ.