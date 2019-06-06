Это шаг к капитуляции: Парубий о предложении команды Зеленского запретить ответный огонь на Донбассе Сегодня, 11:09 Цей матеріал також доступний українською Олег Федонюк/Facebook Парубий не верит, что запрет на ответный огонь может привести к миру Олег Федонюк/Facebook

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что предложенная представителем Украины в ТКГ в Минске Леонидом Кучмой норма о запрете на ответный огонь является шагом к капитуляции перед РФ.

Об этом он заявил в четверг, 6 июня, открывая утреннее пленарное заседание.

«Запрет стрелять в ответ — это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не допустим капитуляции Украины перед Россией», — сказал Парубий, напомнив, что лишь за последние сутки оккупанты убили на Донбассе одного украинского военного и ранили еще 12.

Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это написал у себя в Facebook, что «не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».