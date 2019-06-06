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Это шаг к капитуляции: Парубий о предложении команды Зеленского запретить ответный огонь на Донбассе

Сегодня, 11:09
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Это шаг к капитуляции: Парубий о предложении команды Зеленского запретить ответный огонь на Донбассе - фото

Олег Федонюк/Facebook

Парубий не верит, что запрет на ответный огонь может привести к миру

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что предложенная представителем Украины в ТКГ в Минске Леонидом Кучмой норма о запрете на ответный огонь является шагом к капитуляции перед РФ.

Об этом он заявил в четверг, 6 июня, открывая утреннее пленарное заседание.

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«Запрет стрелять в ответ — это не шаг к миру, а шаг к капитуляции. Мы не допустим капитуляции Украины перед Россией», — сказал Парубий, напомнив, что лишь за последние сутки оккупанты убили на Донбассе одного украинского военного и ранили еще 12.

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Напомним, ранее вновь назначенный Владимиром Зеленским в качестве представителя Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

В свою очередь директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в ответ на это написал у себя в Facebook, что «не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке».

Теги:   Российская агрессия Прекращение огня Перемирие Леонид Кучма Донбасс Андрей Парубий

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