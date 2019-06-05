Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса Вчера, 23:13 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба Порошенко Петр Порошенко: Требую от президента Зеленского дать публичный ответ пресс-служба Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко удивлен сообщением о предложении представителя на Минских переговорах Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с Донбасса.

«Обеспокоенный неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении ОРДЛО», - написал он в Facebook.

По словам Порошенко, со времени введения экономических ограничений оккупанты «ничего» не сделали в направлении выполнения условий для их снятия, в частности, для установления устойчивого и длительного перемирия на Донбассе, возвращения захваченных государственных и частных предприятий законным владельцам.

В связи с этим Порошенко обратился к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому с требованием публично объяснить «директивы» украинской делегации.

«Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины», - заявил он.

Напомним, что 5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма выступил с предложением о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса. Инициативу обсудят на следующем заседании.