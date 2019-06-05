Фоззи
Мертвый лес как символ жизни
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса

Вчера, 23:13
Цей матеріал також доступний українською
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса - фото

пресс-служба Порошенко

Петр Порошенко: Требую от президента Зеленского дать публичный ответ

Бывший президент Украины Петр Порошенко удивлен сообщением о предложении представителя на Минских переговорах Леонида Кучмы снять экономическую блокаду с Донбасса.

«Обеспокоенный неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении ОРДЛО», - написал он в Facebook.

По словам Порошенко, со времени введения экономических ограничений оккупанты «ничего» не сделали в направлении выполнения условий для их снятия, в частности, для установления устойчивого и длительного перемирия на Донбассе, возвращения захваченных государственных и частных предприятий законным владельцам.

В связи с этим Порошенко обратился к нынешнему президенту Владимиру Зеленскому с требованием публично объяснить «директивы» украинской делегации.

«Реализация российского сценария на Донбассе - это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины», - заявил он.

Напомним, что 5 июня на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины Леонид Кучма выступил с предложением о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса. Инициативу обсудят на следующем заседании.

Теги:   Война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Зеленский Леонид Кучма Минские переговоры Донбасс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 07:11

img
Портнов через суд требует от украинской власти $300 тысяч компенсации за незаконное применение санкций
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео
Компании/Рынки

Сегодня, 11:47

img
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30862
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20512
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11922