Кучма намерен прописать в соглашении о перемирии на Донбассе норму «не стрелять в ответ» Сегодня, 05:22 Цей матеріал також доступний українською president.gov.ua Леонид Кучма president.gov.ua

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, одной из договоренностей ТКГ стало указание не только времени начала режима тишины, но и механизма его внедрения.

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», — сказал Кучма.

Он заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

«Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор», — сказал Кучма.

Напомним, 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Договор могут подписать уже на следующем заседании ТКГ 19 июня.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму председателем украинской стороны в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Кучма уже был представителем Украины в ТКГ в 2014—2018 годах.