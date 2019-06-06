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Кучма намерен прописать в соглашении о перемирии на Донбассе норму «не стрелять в ответ»

Сегодня, 05:22
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Кучма намерен прописать в соглашении о перемирии на Донбассе норму «не стрелять в ответ» - фото

president.gov.ua

Леонид Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, одной из договоренностей ТКГ стало указание не только времени начала режима тишины, но и механизма его внедрения.

«Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого режима тишины. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить», — сказал Кучма.

Он заявил, что заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях впервые прошли конструктивно.

«Впервые заседание рабочих групп прошли конструктивно. Все стороны хотели найти решение. Тон дискуссии был совсем другим, чем это было до сих пор», — сказал Кучма.

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Напомним, 5 июня представители Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Договор могут подписать уже на следующем заседании ТКГ 19 июня.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму председателем украинской стороны в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Кучма уже был представителем Украины в ТКГ в 2014—2018 годах.

Теги:   Минские переговоры Минские соглашения Леонид Кучма

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