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Разумков: Саакашвили не сможет попасть в списки Слуги народа

Вчера, 22:33
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Разумков: Саакашвили не сможет попасть в списки Слуги народа - фото

НВ

Дмитрий Разумков

Председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список политсилы на досрочных выборах.

Об этом сообщает 112 Украина.

По словам Разумкова, Саакашвили, согласно закону, должен был бы прожить в Украине пять лет.

«Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4 и, видимо, меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла», — сказал он.

Разумков добавил, что в партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль.

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что не ждет назначений для себя в Украине, но готов консультировать команду президента Владимира Зеленского.

Напомним, что 28 мая Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Теги:   партия Слуга народа Дмитрий Разумков Михеил Саакашвили

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