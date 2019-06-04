В команде Зеленского не исключили, что к ним присоединится Саакашвили 4 июня, 10:25 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Саакашвили может войти в команду Зеленского REUTERS/Gleb Garanich

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук сказал, что Владимир Зеленский не исключает возможности сотрудничества с Михеилом Саакашвили.

По словам Стефанчука, команда Зеленского находится на стадии формирования, сообщает Liga.net.



«Что касается Саакашвили, этот вопрос будет обсуждаться», — сказал он.

Стефанчук добавил, что в команду Зеленского планируют привлекать как можно больше «интересных людей».

«У нас основное требование — это должны быть новые лица с новыми идеями, новые подходы», — уточнил Стефанчук.

Напомним, 28 мая Владимир Зеленский своим указом восстановил украинское гражданство Саакашвили, которого тот был лишен в июле 2017 года. Согласно официальной версии, он нарушил закон Украины при оформлении украинского гражданства, указав в заявлении недостоверную информацию.

После этого Саакашвили вернулся в Украину, заявив, что у него здесь нет никаких политических амбиций.

В свою очередь глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявлял, что Саакашвили не сможет попасть в списки политсилы.