Куда нацелился Путин? Наступление оккупантов на Донбассе истощается, и они попытаются сместить фокус войны на другие направления — обзор НВ 10 августа, 18:39 Подбитый российский танк Т-72 в Черниговской области, 5 июля (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина продолжит оборонять Донбасс, развивает контрнаступление под Изюмом, а вот юг станет новой «горячей точкой» войны.

Ситуация на востоке Украины стабилизировалась, и сейчас основной фокус войны сместился на южное направление. Такое заявление 9 августа сделали в Пентагоне.

По словам Колина Каля, замминистра обороны США, обе стороны — и украинцы, и россияне, — несут потери , а эта война является самым интенсивным конфликтом в Европе со времен Второй мировой. «Но у украинцев есть много преимуществ, не последним из которых является их воля к победе», — добавил он.

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Действительно ли центр боев переместился на юг, где оккупанты могут развернуться свое наступление и что происходит на других участках фронта — НВ собрал оценки отечественных и западных военных аналитиков на этот счет.

Херсон — ключ к войне?

Месяц назад Алексей Резников, министр обороны, заявил о существовании приказа президента Владимира Зеленского: деоккупировать юг. Власти призвали жителей захваченных районов Херсонской и Запорожской областей покинуть регион для облегчения действий армии.

Затем ВСУ с помощью американских реактивных систем M142 HIMARS принялись методично уничтожать склады боеприпасов и командные пункты противника на юге, а также наносить удары по автомобильному и железнодорожному мостам через Днепр в районе Херсона, а также по аналогичному объекту в районе Новой Каховке. Тем самым под угрозой оказалось снабжение всей той группировки врага, которая удерживает плацдарм на правом берегу Днепра, между Херсоном и Николаевом.

Генштаб ВСУ постоянно отчитывается об освобождении сел на Херсонщине: в начале августа там заявили, что в целом в регионе ВСУ уже вернули под свой контроль 53 населенных пункта, из них семь — за последнюю неделю. Недавно в Генштабе заявили, что россияне приступили к югу оборонительной операции.

В свежих сводках Минобороны Великобритании, посвященных Украине, речь теперь идет о том, что эпицентр боев перемещается с Донбасса на Херсонщину. И контроль над переправами через Днепр станет их ключевым фактором.

По оценкам британцев, российские войска скапливаются на юге, — колонны военной техники армии оккупантов идут с восточных районов Украины к Херсону. Делается это, по оценкам оборонного ведомства Великобритании, либо для наступления, либо для того, чтобы остановить атаки ВСУ.

По подсчетам Константина Машовца, военного обозревателя и координатора группы Информационное сопротивление, размер группировки противника на правом берегу Днепра — на Херсонско-Бериславском плацдарме — уже достиг 22−23 батальонно-тактических групп ( БТГр). А на левом берегу Машовец насчитал у россиян 27−28 БТГр.

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