Зеленский приказал деоккупировать юг Украины — Резников 10 июля, 22:22 Зеленский приказал деоккупировать юг Украины (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге, для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times.



"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", - пишет издание.



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По словам Резникова, Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, имеющие жизненно важное значение для экономики страны.



"Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны", - отметил Резников.

"Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б, в… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", - добавил министр обороны.

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