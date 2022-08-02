ВСУ освободили на юге Украины уже более 50 населенных пунктов — ОВА 2 августа, 13:28 Несмотря на деоккупацию, возвращаться в освобожденные населенные пункты пока рано (Фото:hromadske)

В ходе контрнаступательных действий на южном направлении Украинские военные освободили от российских захватчиков уже более 50 населенных пунктов.

Об этом во вторник, 2 августа, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий.

«На сегодня официально уже подтверждено 53 населенных пункта, которые освобождены. Мы подаем эту информацию исключительно тогда, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию», — рассказал он в эфире общенационального телемарафона.

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В то же время Бутрий предупредил, что местным жителям возвращаться туда пока рано, поскольку практически все деоккупированные территории все еще подвергаются постоянным обстрелам.

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