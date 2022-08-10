Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине, но вряд ли сможет набрать людей — Минобороны Британии

10 августа, 09:09
Россия пытается восполнить потери на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия пытается восполнить потери на Донбассе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

По информации Министерства обороны Великобритании, Россия создала новый армейский корпус для войны в Украине, но вряд ли сможет набрать в него необходимое количество людей.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российское командование по-прежнему будет сталкиваться с конкурирующими операционными приоритетами из-за усиления наступления на Донбассе и усиления обороны от ожидаемых украинских контратак на юге.

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Для поддержки своих операций в РФ создали новое крупное формирование сухопутных войск — 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино в Нижегородской области.

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https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1557231105123782656

Россия, вероятно, планирует укомплектовать большую часть этого формирования недавно сформированными «добровольческими» батальонами, которые формируются по всей стране и объединяют новобранцев из одних и тех же районов. Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам предлагаются выгодные денежные бонусы после того, как они отправятся в Украину.

Вербуют мужчин в возрасте до 50 лет и только со средним образованием.

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«Российский армейский корпус обычно состоит из 15−20 тысяч военнослужащих, но России, вероятно, будет трудно довести 3 АК до этой численности, учитывая очень ограниченный уровень народного энтузиазма по поводу участия в боевых действиях в Украине», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что эффект создания армейского корпуса вряд ли будет решающим для всей российской военной кампании.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Россия Великобритания Юг Украины Война России против Украины

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