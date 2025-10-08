«Это история о том, как вовремя вскрыли определенную консерву. Давайте так скажем. Это вообще — интервью консервы и пропагандонши, если вещи своими именами называть. Но вопрос, какую консерву вскрыли? Мне кажется, что Арестович в силу своей такой аферистической натуры, потому что он реально политический аферист в значительной степени, он может и на несколько сторон сразу работать», — сказал Рейтерович в интервью Radio NV.

Он констатировал, что во время этого интервью Арестович озвучил много пророссийских нарративов, предположив при этом, что у него все еще остаются контакты в Украине и его «держат на коротком поводке», потому что он бывший сотрудник Офиса президента.

«С целью, чтобы потом использовать как таран, который будет атаковать других и заляпывать их какой-то грязью в силу своей крайней заангажированности и крайней, например, одиозности», — объяснил политолог.

Рейтерович также назвал интервью Арестовича «хорошо спланированной акцией», которой Россия может только порадоваться.

«И порадоваться могут, пожалуй, некоторые, мол, политики, которые сбежали из страны, но надеются, что они когда-то сюда смогут вернуться, рассчитывая на какой-то условный пророссийский электорат, которого на самом деле нет. Но желание все же на этом поле поиграть у них остается», — добавил он.

Что известно об Алексее Арестовиче

Алексей Арестович был уволен с должности советника Офиса президента в январе 2023 года по собственному заявлению после скандальных высказываний о российской ракете, разрушившей многоэтажку в Днепре.

С тех пор он активно начал критиковать действующую власть и делать заявления, которые перекликаются с российской пропагандой.

В опубликованном 24 января 2024 года интервью Арестович говорил, что живет в Нью-Йорке и арендует жилье в районе Central Park. Как именно ему удалось уехать во время полномасштабной войны, он не рассказал, но сказал, что законно.

1 февраля NGL.media сообщило, что 4 сентября 2023 года бывший 48-летний советник ОП смог выехать из Украины благодаря письму от Главного управления разведки.

ГУР это опровергло, заявив, что не предоставляло Арестовичу «ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу». В Государственной пограничной службе не подтвердили данные, что он покинул Украину на основании такого письма.

1 мая 2025 года Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о санкциях. В списке, в частности, оказался Алексей Арестович.

В октябре на канале российской пропагандистки Ксении Собчак появилось интервью с Арестовичем, в котором он заявил, что в случае «избрания президентом» отдал бы стране-агрессору четыре украинские области и оккупированный Крым.