Новый глава Верховного суда объяснил, почему в 2003-м отпустили убийцу Гонгадзе. Говорит, дело не рассматривал 9 июня, 15:10 Станислав Кравченко (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Новый председатель Верховного суда Станислав Кравченко заявил, что он был в составе коллегии Апелляционного суда Киева, которая в 2023 году принимала решение изменить осужденному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе Алексею Пукачу меру пресечения на подписку о невыезде, но не председательствовал и не был докладчиком.



Об этом он сказал в интервью Укринформу.



По словам Кравченко, он дело не рассматривал и «некоторые СМИ подают немного искаженную информацию».

Судья рассказал, что 20 лет назад он первый год работал в суде, а коллегия пересматривала решение об избрании меры пресечения Пукачу, которого держали под стражей. Кравченко говорит, что тогда его обвиняли не в убийстве, а в том, что тот приказал уничтожить определенные документы, которые, вероятно, подтверждали, что сотрудники МВД вели наблюдение за Гонгадзе, или указывали на это.

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«Суд проанализировал все представленные доказательства и, учитывая практику ЕСПЧ, который неоднократно указывал на необоснованность применения такой меры пресечения, как содержание под стражей, изменил меру пресечения на подписку о невыезде. Никакого влияния на судей не было», — заявил Кравченко.

Он утверждает, что после изменения меры пресечения Пукач «никуда не сбежал», а «обратился в суд и обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела — его жалобу удовлетворить».

«Дело в отношении его закрыли на основании этого решения, которое прошло апелляцию и кассацию. Через несколько месяцев появилось новое обвинение Пукача в убийстве. И тогда его уже объявили в розыск», — говорит судья.

26 мая Станислава Кравченко избрали новым судьей Верховного суда. Такое решение в обществе раскритиковали, поскольку в 2017-м к нему были вопросы относительно добропорядочности. Также журналистка Наталья Соколенко напомнила, что тогда же адвокат Роман Маселко нашел информацию о том, что в 2003 году Кравченко вместе с еще одним судьей — Сергеем Слинько — отпустил из-под стражи Алексея Пукача, убийцу Гонгадзе. После этого он сбежал и скрывался до 2009-го.