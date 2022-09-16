«Изменил Украину своей смертью». 16 сентября 2000 года исчез Георгий Гонгадзе — что произошло в тот день

16 сентября, 06:05
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Георгий Гонгадзе (1969−2000) (Фото:Суспільне)

Георгий Гонгадзе (1969−2000) (Фото:Суспільне)

16 сентября 2022 года в 11:00 в Ильинском сквере Киева состоится акция памяти Георгия Гонгадзе и всех убитых украинских журналистов, приуроченная к 22-й годовщине гибели основателя Украинской правды. Не только история украинских СМИ, но и вся история Украины изменилась в тот вечер, когда сотрудники департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД похитили и зверски убили 31-летнего Гонгадзе.

НВ напоминает, что предшествовало убийству и как прошел последний день жизни Георгия.

«Что-то происходит вокруг меня, а что — не понимаю»

Эти слова Георгий Гонгадзе сказал своей матери Лесе в июле 2000 года, за два месяца до гибели, писали Репортеры без границ. В течение нескольких недель за журналистом и его семьей следили, причем наблюдение велось демонстративно: похоже, что «шпионы» даже не пытались скрывать его.

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Гонгадзе написал открытое письмо генеральному прокурору Украины Михаилу Потебенько, где отметил, что неизвестные долгое время всюду ездят за ним в автомобиле Жигули с номерами 07309 КВ. Министр внутренних дел Юрий Кравченко подтвердил, что государственные номера, на которые ссылался журналист, принадлежали службе внешнего наблюдения милиции, но, дескать, эти "номера были похищены с одной из наших машин в феврале 2000 года".

Жена журналиста Мирослава Гонгадзе сообщала: «Неизвестный, сидя на лавочке у дома, внимательно следил за нашими окнами. На следующий день, 12 июля, около 16 часов, мне позвонил Георгий и сообщил, что возле офиса его газеты стоят три милицейских машины».

Кроме «несекретного» надзора происходили другие странные события. Мать и друзей Георгия во Львове вызвали к следователю, который расспрашивал о возможной причастности Гонгадзе к убийству уроженца Чечни в Одессе. Самого Гонгадзе на допрос не звали.

Наконец — коллегам Гонгадзе начали звонить по телефону анонимы, которые настойчиво требовали прекратить размещать публикации в интернет-издании Украинская правда, выходившем с апреля 2000-го.

Согласно материалам уголовного дела, в первой половине сентября в руководстве МВД Украины окончательно было принято решение «убрать» Гонгадзе, который в своих публикациях якобы компрометировал руководство государства. Если верить начальнику Главного управления уголовного розыска МВД Алексею Пукачу, признанному виновным в убийстве журналиста, устный приказ он получил 13 или 14 сентября от министра Юрия Кравченко.

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Расправу назначили на следующий день, пятницу, 15 сентября. «Начиная с трех часов дня подчиненные Пукача следили за каждым шагом Гонгадзе. Получив информацию от „топтунов“ из внешнего наблюдения, вслед за журналистом перемещался по Киеву и автомобиль Hyundai Sonata с оперативниками в салоне», — писала Украинская правда.

В тот день у Георгия было много работы. В частности, он следил за запуском спортивного приложения к УП. Около десяти вечера заехал к своей заместительнице Алене Притуле на бульвар Леси Украинки.

Пукач приказал водителю Александру Поповичу припарковать автомобиль в сотне метров от дома и изложил план задержания: когда Гонгадзе выйдет, изобразить таксиста, предложить «подбросить», а когда объект будет садиться в авто, подскочат другие участники заговора и обездвижат его.

"Около 23:00 Гонгадзе вышел из дома и начал ловить такси. Ловушка должна была захлопнуться. Но план провалился. Попович задержался, и за эти несколько секунд Георгий успел остановить другой автомобиль, который отвез его домой на Красноармейскую. Оперативники уехали ни с чем, а журналист получил отсрочку. Ровно на сутки», — писала УП.

«Не умирай раньше смерти»

Эту запись в блокноте Гонгадзе нашла его жена спустя много лет после трагедии, говорилось в фильме Радио Свобода в 2020 году. Тогда же, в субботу, 16 сентября 2000 года, трудно было представить, что украинская власть, даже далекая от образцов демократии и со специфическим пониманием свободы слова, до такой степени пересечет границу гуманности и здравого смысла, что пойдет на убийство оппозиционного медийщика.

https://www.youtube.com/watch?v=CixKtqPoFB4&t=833s

УП и Репортеры без границ установили, чем занимался Гонгадзе в последний день своей жизни.

Он поднялся рано, чтобы позаниматься с дочерьми-близнецами Наной и Соломией грузинским языком. В 09:30 Мирослава отправилась по делам в Пущу-Водицу, взяв с собой детей. Впоследствии она позвонила мужу, сказала, что забыла ключи, и попросила быть дома не позже 11 вечера.

В 11:00 Гонгадзе встретился с Аленой Притулой, они пошли на встречу с телеведущим Вячеславом Пиховшеком, затем пообедали. Георгий отправился в офис Украинской правды. Днем случилась небольшая неприятность — он разбил часы и вместе с приятелем и коллегой Кобой Аланией сходил в ремонтную мастерскую.

Затем он опубликовал несколько текстов на сайте. Последний — в 18:23. Вот он.

Георгий Гонгадзе основал Украинскую правду в апреле 2000 года (Фото: УП)
Георгий Гонгадзе основал Украинскую правду в апреле 2000 года / Фото: УП

"После 19:00 Гонгадзе и Притула идут ужинать в ресторан Тадж. По дороге Георгий покупает несколько арбузов. В ресторане заказывают салат из капусты и плов. Потом ели один из купленных Георгием арбузов. У косточек от него своя роль в этой истории. Несколько месяцев спустя они станут одним из доказательств того, что тело, найденное в Тараще, принадлежит Гонгадзе. Как и оставшиеся в его теле осколки со времен грузино-абхазской войны», — говорилось в материале УП.

(На основании изучения останков и содержимого желудка эксперт Игорь Воротынцев впоследствии сделает вывод о возможной принадлежности тела, найденного под Киевом, пропавшему Гонгадзе. МВД аннулирует экспертизу без объяснений).

Гонгадзе провел Притулу, побыл у нее, после чего отправился домой, чтобы жена и дети не ждали под дверью. Выходя из подъезда, позвонил Алании. В 22:20 на бульваре Леси Украинки притормозил автомобиль Hyundai Sonata. Водитель (все тот же Попович) предложил подвезти Гонгадзе. Тот назвал адрес — улица Красноармейская. В этот момент к автомобилю подбежали двое оперативников, Валерий Костенко и Николай Протасов, а также генерал Пукач. Они скрутили журналиста. Автомобиль выехал из Киева по одесской трассе.

Алексей Пукач на скамье подсудимых (Фото: Радио Свобода)
Алексей Пукач на скамье подсудимых / Фото: Радио Свобода

В 00:10 17 сентября злоумышленники остановили машину в безлюдном месте. Пока Попович рыл яму в лесу, другие крепко держали Георгия. С него сняли куртку и ботинки, руки и ноги связали.

Пукач начал душить журналиста руками, потом ремнем, но тот сопротивлялся, набирая воздух в легкие. Тогда убийца приказал Поповичу ударить жертву в живот. Гонгадзе выдохнул — и преступники довели свое намерение до конца. Смерть наступила около 01:00.

«Украинская нация восстала»

«Георгий однозначно изменил Украину — изменил не столько своей деятельностью, сколько, к сожалению, своей смертью. Но украинская нация восстала», — говорила Мирослава Гонгадзе о своем муже в комментарии Радио Свобода.

Мощная акция Найдите журналиста Гонгадзе! началась уже днем в воскресенье, 17 сентября. В ночь накануне Мирослава Гонгадзе и Алена Притула поднимали на ноги знакомых — никто не подозревал, где может быть Георгий.

«Георгий Гонгадзе исчез!!! Мы надеемся на лучшее», — такой заголовок появился на УП в 11:18 17 сентября 2000-го.

Днем президент Леонид Кучма через своего пресс-секретаря Александра Мартыненко заявил, что узнал об исчезновении Гонгадзе и это его «очень расстроило». В ноябре из «пленок Мельниченко» выяснится, что фамилия основателя УП часто звучала в разговорах в президентском кабинете.

Уже в декабре 2000 года на фоне кассетного скандала страну охватило масштабное движение под лозунгом Украина без Кучмы. Участники акций разбили палаточный городок в центре Киева, требуя отставки президента и руководителей силовых ведомств, а также объективного расследования и проведения независимых экспертиз по делу Георгия Гонгадзе.

Волна протестов стала первым шагом к объединению оппозиции перед предстоящими выборами президента и Оранжевой революцией. Весной 2001-го, когда власть подавила акцию Украины без Кучмы, в отставку был отправлен премьер Виктор Ющенко — впоследствии именно он сменил Кучму на посту президента.

В декабре 2002-го, спустя два года после убийства журналиста, рейтинг доверия к Кучме снизился до минимума с момента его избрания на пост президента. Тогда же Кучма фактически оказался в международной изоляции (в том числе и на фоне скандала вокруг возможной продажи Украиной радаров в Ирак).

Могила Гонгадзе (Фото: Радио Свобода)
Могила Гонгадзе / Фото: Радио Свобода

Костенко, Протасов и Попович были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года, Пукач — в июле 2009 года. В марте 2008 года суд приговорил Протасова к 13 годам лишения свободы (он вскоре умер в колонии), а Костенко и Поповича — к 12. Печерский районный суд Киева 29 января 2013-го признал Пукача виновным в убийстве Гонгадзе и приговорил его к пожизненному лишению свободы. 2 июля 2021 года Пукач проиграл апелляцию — пожизненный приговор остался в силе.

Впрочем, несмотря на давление гражданского общества и международных организаций, в деле пока не поставили точку, убеждены украинские активисты и медийщики. Они и через 22 года после этих событий требуют юридически установить факт заказа убийства и найти виновных.

Редактор: Николай Поддубный

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Теги:   Леонид Кучма Георгий Гонгадзе Мирослава Гонгадзе Алексей Пукач История Украины Украинская правда Елена Притула убийство журналисты

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