Бывшего одесского военкома Борисова задержали в Киеве 24 июля, 11:04 Борисова задержали в Киеве после двух дней поисков (Фото:ГБР)

В Киеве в понедельник, 24 июля, задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Борисова задержали сотрудники ГБР вместе с прокурорами Офиса генпрокурора. В бюро рассказали, что экс-военком пытался скрыться от следствия, используя элементы конспирации: менял номера телефонов, автомобилей, местоположение. После двух дней поисков его нашли и задержали в столице Украины.

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«Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога», — заявили в Госбюро расследований.

22 июля бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении «на сотни миллионов» и нарушении порядка несения военной службы.

Скандал с военкомом Борисовым — что известно

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.