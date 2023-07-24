Бывшего одесского военкома Борисова задержали в Киеве
Борисова задержали в Киеве после двух дней поисков (Фото:ГБР)
В Киеве в понедельник, 24 июля, задержали бывшего начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.
Борисова задержали сотрудники ГБР вместе с прокурорами Офиса генпрокурора. В бюро рассказали, что экс-военком пытался скрыться от следствия, используя элементы конспирации: менял номера телефонов, автомобилей, местоположение. После двух дней поисков его нашли и задержали в столице Украины.
«Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога», — заявили в Госбюро расследований.
22 июля бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову сообщили о подозрении в незаконном обогащении «на сотни миллионов» и нарушении порядка несения военной службы.
Скандал с военкомом Борисовым — что известно
В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.
УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».
Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.
28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.