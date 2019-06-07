Джордж Сорос
Европе рано праздновать
Андрей Смирнов
Медведчук плюнул на часть украинцев
Юрий Витренко
Каминг-аут «Газпрома»
Богдан Яременко
Дорогая пресс-служба Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Я услышал украинцев. Саакашвили объяснил свой отказ возглавить партию УДАР

Сегодня, 16:58
Цей матеріал також доступний українською
Я услышал украинцев. Саакашвили объяснил свой отказ возглавить партию УДАР - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили официально отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии УДАР.

Отказ объединяться с УДАРом Саакашвили подтвердил в видеообращении в Facebook.

По словам Саакашвили, украинцы активно комментировали его видео, в котором он просил высказаться по поводу предложения Кличко.

«И я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем», — сказал Саакашвили.

Политик добавил, что вернулся в Украину не за должностями и не для того, чтобы быть в политике любой ценой, — он вернулся, чтобы помогать стране развиваться и меняться к лучшему.

Политик поблагодарил Кличко за предложение, но отметил, что для него мнение сторонников важнее.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

Позже СМИ сообщили об отказе Саакашвили принять предложение Кличко.

Читайте также:

Без эмоций: Кличко прокомментировал отказ Саакашвили возглавить УДАР

Теги:   Виталий Кличко УДАР Михеил Саакашвили

Спецтема   Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Страны

Сегодня, 13:08

img
«Подбросили наркотики»: Медуза заявила о задержании в Москве своего журналиста
Политика

Сегодня, 20:26

img
Конституционный суд обнародовал решение об отмене е-декларирования для антикоррупционных активистов
События

Сегодня, 17:13

img
Сеансы отменены: полиция задержала десять человек, пытавшихся захватить кинотеатр Киев

ТОП 3

Политика

Сегодня, 17:18

img
Генпрокуратура открыла три уголовных дела из-за заявлений на Минских переговорах
18261
Политика

Вчера, 21:26

img
Зеленский распорядился привезти детей из Грузии в Украину на президентском самолете
10428
Политика

Сегодня, 09:33

img
Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана
9243