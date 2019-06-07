Я услышал украинцев. Саакашвили объяснил свой отказ возглавить партию УДАР Сегодня, 16:58 Цей матеріал також доступний українською Mikheil Saakashvili/Facebook Михеил Саакашвили Mikheil Saakashvili/Facebook

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили официально отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии УДАР.

Отказ объединяться с УДАРом Саакашвили подтвердил в видеообращении в Facebook.

По словам Саакашвили, украинцы активно комментировали его видео, в котором он просил высказаться по поводу предложения Кличко.

«И я вас услышал. Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал мне очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Фейсбук, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем», — сказал Саакашвили.

Политик добавил, что вернулся в Украину не за должностями и не для того, чтобы быть в политике любой ценой, — он вернулся, чтобы помогать стране развиваться и меняться к лучшему.

Политик поблагодарил Кличко за предложение, но отметил, что для него мнение сторонников важнее.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на выборах в Верховную Раду.

Позже СМИ сообщили об отказе Саакашвили принять предложение Кличко.