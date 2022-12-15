Стефанчук рассказал, что будет с делами ликвидированного ОАСК 15 декабря, 21:34 Верховная Рада ликвидировала Окружной админсуд Киева (Фото:ОАСК)

Дела, которые рассматривал ликвидированный Окружной административный суд Киева, передадут в новосозданный Киевский городской окружной административный суд. Об этом рассказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телемарафона в четверг, 15 декабря.

Стефанчук напомнил, что согласно принятому парламентом закону юрисдикция нового суда будет распространяться на Киев.



"…Именно дела, которые были на рассмотрении в ОАСК на момент принятия этого закона, в течение десяти рабочих дней должны быть переданы сначала транзитом в Киевский окружной административный суд, поскольку именно этот суд сейчас распространяет компетенцию на дела в пределах Киевской области. Он будет рассматривать эти дела до начала работы Киевского городского окружного административного суда. То есть никакой прерывности не будет, все дела сохранятся", — заявил он.

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Верховная Рада 13 декабря поддержала решение о ликвидации ОАСК 310 голосами. Другим законопроектом народные депутаты создали Киевский городской окружной административный суд. Президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК в парламент еще в апреле 2021 года.

В ОАСК считают решение незаконным и утверждают, что «украинцы фактически будут лишены доступа к правосудию».

9 декабря 2022 года, в Международный день борьбы с коррупцией, США ввели санкции против главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка и двух ближайших членов его семьи.



По данным НАБУ, Вовк и подконтрольные ему судьи принимали заказные решения в своих интересах и в интересах политических элит и бизнес-кругов.



Следствие считает, что председатель ОАСК возглавил «преступную организацию», целью которой был «захват государственной власти, установление контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе». В июне 2022 года обвинительный акт передали в суд.

