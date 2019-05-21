Данилюк может стать секретарем СНБО — Богдан Вчера, 20:35 1351 Цей матеріал також доступний українською Олександр Данилюк via Facebook По совам Богдана, кандидатуру Данилюка еще не утвердили Олександр Данилюк via Facebook

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что экс-министр финансов и советник президента Владимира Зеленского Андрей Данилюк может стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО», — заявил Богдан агентству Интерфакс-Украина 21 мая.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил адвоката Коломойского Андрея Богдана главой Администрации президента. Богдан ранее заявлял, что в случае назначения его на государственный пост, он завершит свою адвокатскую практику.

Первым заместителем главы Администрации президента был назначен Сергей Трофимов, заместителями — Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.

Зеленский также назначил Сергея Шефира, с которым они вместе были сооснователями Квартала 95, первым помощником президента.