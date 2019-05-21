Мелинда Хэринг
Только один день. Что сделал Зеленский?
Андрей Смирнов
ЗеПрезидент сделал Раде ЗеЭнд
Илья Кенигштейн
65 млн украинцев. Кто они?
Иван Примаченко
Каждый из нас. Что сказал Зеленский?
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Данилюк может стать секретарем СНБО — Богдан

Вчера, 20:35
1351
Цей матеріал також доступний українською
Данилюк может стать секретарем СНБО — Богдан - фото

Олександр Данилюк via Facebook

По совам Богдана, кандидатуру Данилюка еще не утвердили

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что экс-министр финансов и советник президента Владимира Зеленского Андрей Данилюк может стать секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Действительно, Александр Данилюк рассматривается на должность главы СНБО», — заявил Богдан агентству Интерфакс-Украина 21 мая.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил адвоката Коломойского Андрея Богдана главой Администрации президента. Богдан ранее заявлял, что в случае назначения его на государственный пост, он завершит свою адвокатскую практику.

Первым заместителем главы Администрации президента был назначен Сергей Трофимов, заместителями — Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.

Зеленский также назначил Сергея Шефира, с которым они вместе были сооснователями Квартала 95, первым помощником президента.

Теги:   Владимир Зеленский Секретарь СНБО Андрей Богдан Александр Данилюк

Спецтема   Зеленский — новый президент

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Диалоги о бизнесе

23 мая, в Киеве, известные предприниматели Сергей Тигипко, Пётр Чернышов, Игорь Смелянский и Дмитрий Шимкив станут спикерами лекции НВ «Диалоги о бизнесе: как преуспеть в эпоху перемен».

Записаться на лекцию

Главное

Геополитика

Вчера, 07:57

img
США и ЕС объяснили отказ от рассмотрения закона об украинском языке в Совбезе ООН
Компании/Рынки

Вчера, 09:30

img
Когда исчезнет Роттердам+ и причем здесь президент Зеленский, Ахметов и Коломойский
Политика

Вчера, 17:29

img
ВО Батькивщина не будет обращаться в Конституционный суд из-за роспуска Рады — нардеп

ТОП 3

Политика

20 мая, 18:31

img
Инаугурация и громкие отставки. Как прошел первый день президента Зеленского — хроника
86047
Политика

20 мая, 15:31

img
Я не ссыкуха, в отличие от Зеленского. Острое видеоинтервью НВ с Яниной Соколовой
31184
Политика

20 мая, 20:48

img
Святослав Вакарчук назвал главную ошибку Порошенко за годы президентства
26767