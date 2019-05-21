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В команде Зеленского рассказали, кого видят на посту главы АП

Вчера, 15:08
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В команде Зеленского рассказали, кого видят на посту главы АП - фото

пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский

Администрацию президента Владимира Зеленского возглавит человек из ближайшего окружения главы государства, которому можно доверять, сообщил его советник Андрей Богдан.

«Владимир Зеленский считает, что на такую должность должен быть назначен человек из ближайшего окружения, которому он доверяет. Однако, какое решение он примет, я сообщить не могу», - цитирует его заявление Украинская правда.

По словам Богдана, Зеленский еще не принял решение о назначении главы Администрации президента.

По источникам УП, наиболее вероятными претендентами на этот пост являются совладелец студии Квартал 95 Сергей Шефир и адвокат Андрей Богдан.

Сам Богдан отметил, что в случае назначения его на госслужбу, он завершит свою адвокатскую практику.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

На следующий день улицу Банковую, где находится Администрация президента, открыли для свободного прохода.

Теги:   Банковая Администрация президента Украины Андрей Богдан Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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