В Оппоблоке назревает раскол

В понедельник, 12 ноября, Оппозиционный блок соберет политсовет и оценит действия сопредседателя политсилы Юрия Бойко.
Об этом в комментарии Радио НВ заявил сопредседатель Оппоблока Борис Колесников.
Ранее Бойко заявил, что Оппоблок и партия За жизнь выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года. Его заявление прозвучало во время подписания соглашения о создании оппозиционного платформы - За жизнь. Вадим Рабинович подписывал соглашение от партии За жизнь.
Бойко пригласил все оппозиционные силы к объединению, а Рабинович отметил, что политические силы объединяются ради мира, экономическим вопросам и нейтралитета страны. В то же время он допустил неоднородность внутри политической силы.
В комментарии для Радио НВ Колесников заявил, что подписание соглашения - это только личная инициатива Бойко. По его словам, соответствующее решение на съезде партии не было принято и 12 ноября соберется политсовет, где обсудят такой шаг Бойко.
"Это был брифинг лидера партии За жизнь Вадима Рабиновича и сопредседателя партии Оппозиционный блок Юрия Бойко. А объединения проходят на съездах. Поэтому присутствие Бойко на брифинге - это его частная инициатива, это не имеет никакого отношения к Оппозиционному блоку. В понедельник соберется политсовет, который определит правовой статус этих действий", - сказал Колесников.
В то же время идею выдвинуть единого кандидата от промышленности, предпринимательства или органов местного самоуправления Оппоблок поддерживал всегда, отметил Колесников.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования