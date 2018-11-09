В Оппоблоке назревает раскол

В понедельник, 12 ноября, Оппозиционный блок соберет политсовет и оценит действия сопредседателя политсилы Юрия Бойко.

Об этом в комментарии Радио НВ заявил сопредседатель Оппоблока Борис Колесников.

Ранее Бойко заявил, что Оппоблок и партия За жизнь выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года. Его заявление прозвучало во время подписания соглашения о создании оппозиционного платформы - За жизнь. Вадим Рабинович подписывал соглашение от партии За жизнь.

Бойко пригласил все оппозиционные силы к объединению, а Рабинович отметил, что политические силы объединяются ради мира, экономическим вопросам и нейтралитета страны. В то же время он допустил неоднородность внутри политической силы.

В комментарии для Радио НВ Колесников заявил, что подписание соглашения - это только личная инициатива Бойко. По его словам, соответствующее решение на съезде партии не было принято и 12 ноября соберется политсовет, где обсудят такой шаг Бойко.

"Это был брифинг лидера партии За жизнь Вадима Рабиновича и сопредседателя партии Оппозиционный блок Юрия Бойко. А объединения проходят на съездах. Поэтому присутствие Бойко на брифинге - это его частная инициатива, это не имеет никакого отношения к Оппозиционному блоку. В понедельник соберется политсовет, который определит правовой статус этих действий", - сказал Колесников.

В то же время идею выдвинуть единого кандидата от промышленности, предпринимательства или органов местного самоуправления Оппоблок поддерживал всегда, отметил Колесников.