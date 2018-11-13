Союз Бойко и Рабиновича: Оппоблок решил пока не созывать съезд партии

По словам Колесникова, вопрос о созыве съезда Оппоблока рассмотрят на следующем политсовете

Несмотря на решение сопредседателя Оппозиционного блока Юрия Бойко создать совместный проект с политической силой Вадима Рабиновича За життя, Оппоблок пока не будет собирать съезд партии.

Об этом в интервью Радио НВ заявил другой ее сопредседатель Борис Колесников.

Он подтвердил, что после сообщений о союзе Бойко и Рабиновича политсовет Оппоблока не поддержал его предложения о созыве съезда партии, однако отметил, что этот вопрос планируют обсудить еще раз.

"Любые объединения должны быть легитимными, публичными и понятными. Если кто-то из наших однопартийцев решит вступить в партию За життя - здесь никто никого не держит", - заявил Колесников.

Напомним, ранее Бойко заявил, что Оппоблок и партия За життя выдвинут единого кандидата на президентские выборы, которые состоятся в марте 2019 года. Его заявление прозвучало во время подписания с Рабиновичем соглашения о создании Оппозиционной платформы - За життя.

В свою очередь еще один член Оппоблока Борис Колесников заявил, что 12 ноября партия соберет политсовет, на котором действиям Бойко будет дана соответствующая оценка.