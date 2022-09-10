«Балаклия — это Украина!». Над городом подняли украинский флаг 10 сентября, 13:05 Над Балаклеей поднят украинский флаг (Фото:Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов/Telegram)

Балаклея Харьковской области освобождена от российских окупантов. Над городом подняли украинский флаг.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram.

«Балаклия — это Украина! Сегодня совместно с военными во главе с командованием Сухопутных войск ВСУ Александром Сырским подняли украинский флаг», — написал он.

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Украинские бойцы в четверг, 8 сентября, освободили от российских военных город Балаклея Харьковской области, который был под оккупацией полгода. Защитников встречали местные жители.

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отразить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как локальные, но очень эффективные.

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