ВСУ освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области, могут создать котел для РФ вокруг Изюма — ISW 10 сентября, 09:18 Украинские военные у линии фронта Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные во время контрнаступления в Харьковской области отвоевали около 2500 квадратных километров и имеют все шансы отрезать оккупантов РФ вокруг Изюма.



Об этом говорится в сводке аналитиков американского Института изучения войны (ISW) по итогам 9 сентября.

ВСУ вышли на южный подступ к Купянску и реке Оскол и, вероятно, проводят зачистку от дезорганизованных российских сил, оказавшихся в зоне быстрого наступления бойцов. ISW делает такой вывод, учитывая приток фотографий российских военнопленных, которые распространяют в Сети в течение последних 48 часов.

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«Украинские силы могут уничтожить российские позиции вокруг Изюма, если они перережут наземные логистические линии РФ к северу и югу от Изюма», — отмечают аналитики.

Если ВСУ удастся это сделать, они смогут создать котел вокруг города и разрушить значительную часть российских позиций на северо-востоке Украины, добавляют в ISW.

В то же время оккупанты перебрасывают подкрепление в Харьковскую область, чтобы попытаться остановить наступление Украины. Минобороны России и пропагандистские ресурсы Кремля публиковали кадры военных конвоев, якобы направлявшихся в район Изюма и Купянска.

Инфографика: ISW

Накануне Институт изучения войны спрогнозировал, что у ВСУ есть шансы вернуть под контроль Купянск в течение следующих 72 часов (трех суток), поскольку они заняли позиции в пределах 15 км от города, который является ключевым узлом российской логистики и обеспечения войск на изюмском направлении.



Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорили, что всего с 1 сентября украинские защитники освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и вклинились на отдельных направлениях в их оборону на глубину до 50 км.

За последние дни ВСУ освободили или взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области. Сейчас на деоккупированных территориях, по данным Генштаба, полиция фиксирует многочисленные преступления россиян, территории разминируют, а населению оказывают помощь.



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