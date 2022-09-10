«Бросив технику»: Российские оккупанты сбежали из Изюма — командир батальона Свобода 10 сентября, 13:47 Оккупанты не выдержали натиска украинской армии (Фото:city-izyum.pp.ua)

По состоянию на пятницу, 10 сентября, российские войска отступили под натиском украинской армии из Изюма Харьковской области, сообщил командир батальона Свобода Петр Кузык.

Читайте также: Украинские военные освободили Купянск

«Бойцы Легиона Свободы передают из Изюма, что рашисты сбежали из города и бросили технику. Ни орков или сепаров в центре уже нет! Как только произошел сильный взрыв со стороны моста», — написал он на своей странице в Facebook.

Видео дня

Официальных подтверждений этой информации от Генерального штаба ВСУ на данное время не поступало.

Каких-либо фото или видео из освобожденного Изюма также пока не появлялось.

В то же время на кремлевских пропагандистских ресурсах в соцсетях бегство российских войск из из города подтверждают.

Инфографика: wartranslated/Twitter

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.