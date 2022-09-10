«Бросив технику»: Российские оккупанты сбежали из Изюма — командир батальона Свобода
Оккупанты не выдержали натиска украинской армии (Фото:city-izyum.pp.ua)
По состоянию на пятницу, 10 сентября, российские войска отступили под натиском украинской армии из Изюма Харьковской области, сообщил командир батальона Свобода Петр Кузык.
«Бойцы Легиона Свободы передают из Изюма, что рашисты сбежали из города и бросили технику. Ни орков или сепаров в центре уже нет! Как только произошел сильный взрыв со стороны моста», — написал он на своей странице в Facebook.
Официальных подтверждений этой информации от Генерального штаба ВСУ на данное время не поступало.
Каких-либо фото или видео из освобожденного Изюма также пока не появлялось.
В то же время на кремлевских пропагандистских ресурсах в соцсетях бегство российских войск из из города подтверждают.
Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей пложадью более 2500 кв.м.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях своего псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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