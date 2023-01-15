Арестович попал в скандал из-за слов о ракете, которая разрушила дом в Днепре — что произошло

15 января, 13:15
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Арестович попал в скандал из-за заявления у Фейгина о сбитой ракете в Днепре (Фото:Алексей Арестович / Facebook)

Арестович попал в скандал из-за заявления у Фейгина о сбитой ракете в Днепре (Фото:Алексей Арестович / Facebook)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракета, уничтожившая часть многоэтажки в Днепре, была сбита силами ПВО и взорвалась, упав на здание. Скандальное заявление вызвало широкий резонанс, и в итоге его опроверг командующий Воздушными силами ВСУ.

Рассказываем, почему в украинских соцсетях слова Арестовича вызвали шквал критики и что произошло на самом деле.

Вечером 14 октября в эфире у российского правозащитника и блогера Марка Фейгина Арестович прокомментировал российскую атаку по днепровской многоэтажке, в результате которой погиб по меньшей мере 21 человек.

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Советник ОП заявил, что вражескую ракету якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны, и она, по его словам, упала на подъезд дома и взорвалась.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Кроме того, там проблема с едким дымом. Это правильный признак Х-22, так как он заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо стало дополнительным элементом поражения», — сказал Арестович.

Это заявление сразу подхватили российские пропагандисты, выдавая его за официальную позицию Украины, и утверждая, что Киев "признал свою вину" в смерти гражданских. Они писали, что Арестович якобы « признал, что взрыв произошел из-за украинской ПВО».

Таким образом, россияне пытались сместить фокус с агрессии РФ против Украины и обвинить в своем теракте украинскую армию.

Скриншот
Фото: Скриншот

В украинских соцсетях слова Арестовича восприняли неоднозначно. Многие пользователи раскритиковали его за то, что его заявление теперь тиражируют российские пропагандисты, и что оно может быть распространено РФ против Украины на западную аудиторию. Некоторые даже обвиняли советника Офиса президента в работе на врага.

В частности, отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он назвал Арестовича «самовлюбленным скотом и помойным ртом» и призвал СБУ и контрразведку отреагировать

"Арестович заигрался ... Самовлюбленный нарцисс сделал подарок российской пропаганде, им должна заниматься контрразведка и СБУ", - добавил Филатов в интервью Радио НВ.

Журналист Вахтанг Кипиани напомнил, что военные ведомства призвали не публиковать не подтвержденную информацию.

«Я что-то пропустил, но требование не сообщать никакой информации военного характера до того, как это сделают представители ВСУ, уже отменено?», — написал Кипиани в Facebook.

Вахтанг Кипианы / Facebook
Фото: Вахтанг Кипианы / Facebook

«Не знаешь – не говори. И люди, которые по-настоящему причастны к вопросам жизни и смерти в опасных профессиях (как, например, разведчики), руководствуются этим правилом всегда. Всем известный советник ОП всю дорогу рассказывает, что он из их рядов. Но что-то не похоже по его заявлениям, являющимся ретрансляцией российского пропагандистского нарратива», — прокомментировала ситуацию экс-аналитик Центра исследования проблем гражданского общества и фонда Повернись живим Мария Кучеренко.

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Блогер и активист Сергей Стерненко также опубликовал видео с моментом удара по дому в Днепре, на котором видна вспышка и через мгновение слышно также звук от взрыва. Он подчеркнул, что раздается только один взрыв, а не два, как было бы, если бы сначала ракету сбили и после этого она взорвалась, упав на дом.

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Вскоре Арестович и сам прокомментировал свои высказывания. В соцсетях он опубликовал пост, в котором не отрицал, что действительно говорил в эфире о падении ракеты ПВО. Однако добавил, что, по его убеждению, никто не обвинит Украину во взрыве в Днепре, «потому что умные люди умеют считывать причинно-следственные связи».

Арестович подчеркнул, что взрыв произошел в результате действий России и что именно российская крылатая ракета Х-22 разрушила дом в Днепре.

"Ни одна ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений", - отметил советник ОП.

Он также добавил, что "не будет никакой реакции мировых СМИ против Украины", а реакция российских СМИ украинцев, по его словам, интересовать не должна.

Алексей Арестович / Facebook
Фото: Алексей Арестович / Facebook

Около часа ночи в Воздушных силах опубликовали специальное заявление командующего Воздушными силами генерал-лейтенант Николая Олещука, в котором он сообщил, что в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет (Х-22 – гиперзвуковая крылатая ракета). Скорее всего, Олещук ответил на заявление Арестовича.

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«С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны», — отмечается в заявлении.

Кроме того, в Воздушных силах подчеркнули, что «никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет».

По данным ПС ВСУ, одна из ракет Х-22, которая попала по дому в Днепре, была запущена из Курской области около 15 часов. 30 мин. 14 января 2023 года. 

«Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета», — рассказали в Воздушных силах.

Там объяснили, что при применении с больших расстояний отклонение российских Х-22 от цели может составить сотни метров.

В ведомстве также призывали обращать внимание только на официальные заявления и проверять любые «громкие» сообщения, тиражируемые из других источников.

После опровержения от Воздушных сил ситуацию снова прокомментировал мэр Днепра Филатов. Он подчеркнул, что российская ракета не была сбита ПВО и попала прямо в жилой дом.

"И об Арестовиче. Закрывая тему. Целый командующий Воздушными Силами был вынужден опровергать его выступление. Честно говоря, как перед Господом Богом, ракетный удар был прямой. Никакого ПВО. Просто косорукие е@ланы стреляют «по площадям». Такие уж у них ракеты", – написал Филатов.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Советник Ракеты ПВО Ракетные удары Марк Фейгин Владимир Зеленский Город Днепр Офис президента Украины Алексей Арестович Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Ракетный удар Гиперзвуковые ракеты ракетная атака

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