Арестович попал в скандал из-за слов о ракете, которая разрушила дом в Днепре — что произошло 15 января, 13:15 Арестович попал в скандал из-за заявления у Фейгина о сбитой ракете в Днепре (Фото:Алексей Арестович / Facebook)

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракета, уничтожившая часть многоэтажки в Днепре, была сбита силами ПВО и взорвалась, упав на здание. Скандальное заявление вызвало широкий резонанс, и в итоге его опроверг командующий Воздушными силами ВСУ.

Рассказываем, почему в украинских соцсетях слова Арестовича вызвали шквал критики и что произошло на самом деле.

Вечером 14 октября в эфире у российского правозащитника и блогера Марка Фейгина Арестович прокомментировал российскую атаку по днепровской многоэтажке, в результате которой погиб по меньшей мере 21 человек.

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Советник ОП заявил, что вражескую ракету якобы сбили украинские силы противовоздушной обороны, и она, по его словам, упала на подъезд дома и взорвалась.

«Ее сбили, она упала на подъезд. Она взорвалась, когда упала. Кроме того, там проблема с едким дымом. Это правильный признак Х-22, так как он заправляется крайне токсичным топливом. Можно предположить, что токсичное топливо стало дополнительным элементом поражения», — сказал Арестович.

Это заявление сразу подхватили российские пропагандисты, выдавая его за официальную позицию Украины, и утверждая, что Киев "признал свою вину" в смерти гражданских. Они писали, что Арестович якобы « признал, что взрыв произошел из-за украинской ПВО».

Таким образом, россияне пытались сместить фокус с агрессии РФ против Украины и обвинить в своем теракте украинскую армию.

Фото: Скриншот

В украинских соцсетях слова Арестовича восприняли неоднозначно. Многие пользователи раскритиковали его за то, что его заявление теперь тиражируют российские пропагандисты, и что оно может быть распространено РФ против Украины на западную аудиторию. Некоторые даже обвиняли советника Офиса президента в работе на врага.

В частности, отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Он назвал Арестовича «самовлюбленным скотом и помойным ртом» и призвал СБУ и контрразведку отреагировать

"Арестович заигрался ... Самовлюбленный нарцисс сделал подарок российской пропаганде, им должна заниматься контрразведка и СБУ", - добавил Филатов в интервью Радио НВ.

Журналист Вахтанг Кипиани напомнил, что военные ведомства призвали не публиковать не подтвержденную информацию.

«Я что-то пропустил, но требование не сообщать никакой информации военного характера до того, как это сделают представители ВСУ, уже отменено?», — написал Кипиани в Facebook.

Фото: Вахтанг Кипианы / Facebook

«Не знаешь – не говори. И люди, которые по-настоящему причастны к вопросам жизни и смерти в опасных профессиях (как, например, разведчики), руководствуются этим правилом всегда. Всем известный советник ОП всю дорогу рассказывает, что он из их рядов. Но что-то не похоже по его заявлениям, являющимся ретрансляцией российского пропагандистского нарратива», — прокомментировала ситуацию экс-аналитик Центра исследования проблем гражданского общества и фонда Повернись живим Мария Кучеренко.

Блогер и активист Сергей Стерненко также опубликовал видео с моментом удара по дому в Днепре, на котором видна вспышка и через мгновение слышно также звук от взрыва. Он подчеркнул, что раздается только один взрыв, а не два, как было бы, если бы сначала ракету сбили и после этого она взорвалась, упав на дом.

Вскоре Арестович и сам прокомментировал свои высказывания. В соцсетях он опубликовал пост, в котором не отрицал, что действительно говорил в эфире о падении ракеты ПВО. Однако добавил, что, по его убеждению, никто не обвинит Украину во взрыве в Днепре, «потому что умные люди умеют считывать причинно-следственные связи».

Арестович подчеркнул, что взрыв произошел в результате действий России и что именно российская крылатая ракета Х-22 разрушила дом в Днепре.

"Ни одна ракета ПВО и близко не могла бы причинить и половины таких разрушений", - отметил советник ОП.



Он также добавил, что "не будет никакой реакции мировых СМИ против Украины", а реакция российских СМИ украинцев, по его словам, интересовать не должна.

Фото: Алексей Арестович / Facebook

Около часа ночи в Воздушных силах опубликовали специальное заявление командующего Воздушными силами генерал-лейтенант Николая Олещука, в котором он сообщил, что в ВСУ нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет (Х-22 – гиперзвуковая крылатая ракета). Скорее всего, Олещук ответил на заявление Арестовича.

«С начала военной агрессии россии по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа. Ни одна — не сбита средствами противовоздушной обороны», — отмечается в заявлении.



Кроме того, в Воздушных силах подчеркнули, что «никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет».

По данным ПС ВСУ, одна из ракет Х-22, которая попала по дому в Днепре, была запущена из Курской области около 15 часов. 30 мин. 14 января 2023 года.

«Радиолокационными средствами обнаружено приблизительное место запуска, высота, скорость полета», — рассказали в Воздушных силах.



Там объяснили, что при применении с больших расстояний отклонение российских Х-22 от цели может составить сотни метров.



В ведомстве также призывали обращать внимание только на официальные заявления и проверять любые «громкие» сообщения, тиражируемые из других источников.

После опровержения от Воздушных сил ситуацию снова прокомментировал мэр Днепра Филатов. Он подчеркнул, что российская ракета не была сбита ПВО и попала прямо в жилой дом.

"И об Арестовиче. Закрывая тему. Целый командующий Воздушными Силами был вынужден опровергать его выступление. Честно говоря, как перед Господом Богом, ракетный удар был прямой. Никакого ПВО. Просто косорукие е@ланы стреляют «по площадям». Такие уж у них ракеты", – написал Филатов.