«Убийца авианосцев». В Воздушных силах рассказали, какой ракетой россияне ударили по дому в Днепре 14 января, 22:29 Юрий Игнат (Фото:Воздушные силы)

В субботу, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре. Она предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

«Ракета, которая была выпущена по многоэтажке в Днепре – это ракета Х-22, выпущенная из дальнего бомбардировщика Ту-22М3, запуски производились из района Курска и Азовского моря. В общей сложности 5 пусков этих ракет», — сказал он.

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Как отмечается, такая ракета попала несколько месяцев назад по торговому центру в Кременчуге.

"Ракета с боевой частью 950 килограммов, которую называют убийцей авианосцев, предназначена для уничтожения авианосных групп в море, она может оснащаться ядерной частью. И такой ракетой бьют по густонаселенному городу, где люди… Нет никаких объяснений и оправданий этому террористическому акту», — добавил Игнат.

В субботу, 14 января, Россия устроила новую массированную ракетную атаку по Украине. Утром взрывы прогремели в Киеве. Днем во время повторной воздушной тревоги россияне ударили по жилому дому в Днепре и объектам энергетической инфраструктуры в пяти областях.