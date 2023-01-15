«Арестович заигрался». Самовлюбленный нарцисс сделал подарок российской пропаганде, им должна заниматься контрразведка СБУ — Филатов 15 января, 12:31 Эксклюзив NV Городской голова Днепра Борис Филатов (Фото:Борис Филатов / Facebook)

Мэр города Днепр Борис Филатов в эфире Radio NV раскритиковал советника Офиса президента Алексея Арестовича, который заявил, что якобы действия украинской ПВО привели к попаданию ракеты Х-22 в жилой дом в городе Днепр.

«Он заигрался. Это такой самовлюбленный нарцисс, который имеет какую-то, пожалуй, индульгенцию, или какие-то опции от некоторых руководителей на Банковой. <…> Нужно на это реагировать. Это подарок российской пропаганде. Для чего он это делает? Я считаю, что вопросы ему должны задавать контрразведка СБУ. <...> Человек вышел и полностью дискредитировал эту ситуацию», — убежден Филатов.

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Воздушные Силы от имени командующего генерал-лейтенанта Николая Олещука опровергли заявление Арестовича:

«Одна из ракет Х-22, запущенная из района Курской области около 15 часов. 30 мин. 14 января 2023 года попала в многоэтажку в г. Днепр. <...> Никаких сомнений, что это была именно ракета Х-22, нет. В Вооруженных Силах Украины нет огневых средств, способных сбивать данный тип ракет».

Накануне Арестович, отвечая на вопрос, не было ли возможности сбить ракету Х-22, сказал: «Ее сбили. Она упала на подъезд. Судя по всему, она взорвалась, когда упала».