Отдавал приказ бомбить Кременчуг. Стало известно имя командира, чей полк сегодня ударил по дому в Днепре 14 января, 23:04 Командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин (Фото:Сергей Стерненко/Telegram)

В Днепре во время масштабной ракетной атаки РФ днем 14 января зафиксировано попадание в многоквартирный дом, в результате чего погибли десять человек, около 64 ранены. Обстрелять город дал приказ командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин.

Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук и общественный активист и волонтер Сергей Стерненко в Telegram.

«Сегодня террорист, служащий в этом полку, нанес ракетный удар по дому в Днепре», — говорится в публикации.

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Как отмечается, пуск ракеты Х-22 производился самолетом Ту-22М из района Курска. Позывной борт 42492. Самолет, выпустивший ракету, сел на аэродроме в Рязани.

«Олег Тимошин точно знает весь экипаж террористов с этого самолета», — добавил волонтер.

По данным Братчука и Стерненко, 27 июня прошлого года по приказу этого же военного преступника полковника, был нанесен ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге. Тогда погибли более 20 человек и более 30 считались пропавшими без вести

В результате российского ракетного удара по жилой девятиэтажке в Днепре 14 января, по последним данным, погибли десять человек, среди них 15-летний ребенок.