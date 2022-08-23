Экс-главу КСУ Тупицкого объявили в розыск по еще одному делу 23 августа, 10:58 По данным журналистов, Тупицкий находится в Австрии (Фото:Схемы)

Суд объявил в розыск бывшего главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого по еще одному уголовному делу.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram, речь идет об обвинении в подстрекательстве к несанкционированному вмешательству в работу автоматизированной системы Клиент Казначейства — Казначейство и пособничеству такому вмешательству со стороны главного бухгалтера КСУ (чч. 4, 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 КК).

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Голосеевский районный суд Киева объявил в розыск Тупицкого и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

«Это судебное решение позволит правоохранительным органам Украины ходатайствовать перед судом об экстрадиции обвиняемого в Украину», — отметили в ГБР.

Там напомнили, что 5 ноября прошлого года при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт по этому делу. Тупицкому грозит до пяти лет лишения свободы.

27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указы Виктора Януковича от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Свое решение он обяснил тем, что они создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины.



Тупицкий и Касминин обжаловали указ Зеленского в Кассационном админсуде Верховного суда, который признал его «незаконным и противоправным».



Начиная с декабря 2020 года, Тупицкого дважды отстраняли от выполнения обязанностей судьи КСУ из-за подозрений в начатом против него уголовном производстве.

27 мая Тупицкого объявили в международный розыск по делу о подкупе свидетеля. Сейчас он находится в Австрии.



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