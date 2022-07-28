Александр Клименко назначен руководителем САП

28 июля, 11:22
НВ

НВ

В четверг, 28 июля, Александр Клименко был назначен руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Редактор: Олег Кононенко

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