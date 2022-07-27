«Приличный из ближайших, а не лучший». Шабунин рассказал о «грехах» нового генпрокурора Костина и сравнил его с Венедиктовой 27 июля, 19:58 Эксклюзив НВ «Слуга народа» Андрей Костин (Фото:sluga-narodu.com)

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что Андрей Костин был назначен генпрокурором не потому, что он лучший претендент на должность.

«В очередной раз генпрокурором становится не лучший из лучших, а приличный из ближайших», — рассказал Шабунин в эфире Радио НВ.

Глава ЦПК рассказал, что в прошлом с Костиным возникали ситуации, которые портят ему репутацию:

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«Когда Костин претендовал на должность антикоррупционного прокурора (он тоже участвовал в этом конкурсе), международная часть конкурсной комиссии закинула ему несколько замечаний, которые и похоронили его участие в этом конкурсе. Первое заключалось в том, что он принял к себе на работу ребенка своего коллеги — народного депутата, а тот коллега принял себе на работу в помощники ребенка Костина. Такой обмен. Есть ли это [грубое] правонарушение? Нет. Говорит ли это об уровне приличия или непристойности Костина? Говорит».

Остальные замечания конкурсной комиссии, по словам Шабунина, касались того, что Костин после аннексии Крыма туда несколько раз ездил.

«[Костин] оправдывался тем, что он посещал семейного врача. Такое оправдание также не убедило конкурсную комиссию. Это смертельные грехи? Наверное, нет. Допустимы ли эти грехи для генпрокурора страны, которая заботится о своей репутации? По-видимому, недопустимы», — объяснил глава ЦПК.

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Также он предположил, что с приходом Костина в Офис генерального прокурора на место Ирины Венедиктовой ничего не изменится.

«Он так же, как и Венедиктова, будет в самые неудобные моменты отступать в сторону, а все самые отвратительные решения будет подписывать тот же [первый заместитель, а теперь исполняющий обязанности Алексей] Симоненко — [заместителя руководителя ОП Олега] Татарова. <...> Костин ни разу не показал, что готов идти против воли команды президента, он четко себя с ней ассоциирует», — сказал Шабунин.

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