«Все было в секрете». Джемилев раскрыл детали встречи с Абрамовичем в Киеве 16 апреля, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Российский олигарх Роман Абрамович был в Киеве 3 марта. Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев подтвердил, что у него действительно тогда были симптомы отравления, и, по его мнению, тот вряд ли является «засланным казачком».



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В комментарии Крым.Реалии Джемилев рассказал, что симптомы отравления наблюдались у Абрамовича и народного депутата Рустема Умерова, когда они пришли в его киевский офис. Позже они выехали в Турцию, где предположение подтвердились.

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«О том, что Абрамович собирался приехать сюда, практически никто не знал. Все было в секрете. Думаю, больше всего там охотились за Рустемом Умеровым, но не исключается, что целью все-таки был Абрамович. И у него самого такое впечатление, что он там, в Москве, очень многим службам не по вкусу. Поэтому сказать однозначно, что Абрамович какой-то „казачок засланный“ — вряд ли», — рассказал лидер крымскотатарского народа.

Из бесед с российским олигархом у Джемилева сложилось впечатление, что хотя тот и действует в собственных интересах, но «больше всего опасается за будущее своей страны» и считает: если Россия «не выйдет из украинской проблемы», то ее ждет крах.

По словам лидера крымскотатарского народа, он заявил Абрамовичу о единственном варианте развития событий, при котором с РФ могут быть сняты санкции, — это полное прекращение вторжения, «до последнего сантиметра». Олигарх ответил, что «все это прекрасно понимает, но тому, который в Кремле, это сложно объяснить», имея в виду Владимира Путина.

По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли в качестве посредника в переговорах.

28 марта расследователи Bellingcat и WSJ сообщили, что три члена делегации, участвовавшие в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Среди них якобы были Роман Абрамович и народный депутат Рустем Умеров.

В Офисе президента заявили, что российский миллиардер — «крайне эффективный посредник» на переговорах.

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