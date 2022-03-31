«Искренне работает». Абрамович «играет полезную роль» на переговорах Украины и России — МИД Турции 31 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российский миллиардер Роман Абрамович «искренне» работает над прекращением войны.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает Sky News.

«Конечно, официальные переговоры важны, переговоры важны, но общественное мнение чувствительно, каждый хочет сохранить свою позицию, и есть каналы, которые должны быть открыты между лидерами и странами. Здесь Абрамович играет полезную роль», — сказал он.

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По данным источников Financial Times, российский диктатор Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в мирных переговорах России и Украины. До этого газета The Wall Street Journal писала, что президент Владимир Зеленский попросил американского коллегу Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха из-за его роли как посредника в переговорах.

28 марта расследователи Bellingcat и The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Среди них якобы были Роман Абрамович и украинский народный депутат Рустем Умеров.

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