Министр финансов объяснил, почему отменили доплаты в 30 тысяч гривен военным в тылу 15 мая, 15:58 Силовики недовольны законопроект о возврате доплат в 30 тысяч гривен всем военным, просят искать компромисс (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Правки к закону касательно доплаты украинским военным в 30 тысяч гривен не устраивают никого, так как убирают мотивацию, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Об этом он сказал в интервью Forbes Украина.

«Пространство для компромисса есть. То, что предложено правкой к закону, не устраивает абсолютно никого, потому что это убирает мотивацию. Некоторые руководители силовых ведомств говорили, что после того, как они нормировали систему оплаты, в их подразделениях появилось больше мотивации реально воевать, а не сидеть в тылу. Мотивацию нужно искать именно в этом, ведь не каждый из миллионной армии находится на передовой, как многие думают», — пояснил министр.

Видео дня

Марченко подчеркнул, что пока не готов говорить о частичном возврате доплат военным, но ведомство готово слушать военное командование о конкретных категориях, которые нужно мотивировать.

«Подчеркиваю, что бюджет на сектор обороны не уменьшается, а наоборот растет. Боевое распоряжение и определение случаев схемы выплат — это решение Главнокомандующего. В рамках бюджета мы говорим: определяйтесь, делайте правильные системы мотивации. Но мы вынуждены задавать вопросы, когда видим, что, например, государство продолжает доплачивать по 30 000 грн, даже когда у военнослужащего установлен факт дезертирства», — резюмировал он.

Военные по приказу президента Украины с 2022 года получали 30 тысяч гривен доплаты после мобилизации, однако с февраля 2023 их было решено отменить в тылу.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военным было подано несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.



10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющей вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу. Позже его заблокировали.

Военное руководство просит отложить рассмотрение законопроекта и найти совместное решение к концу мая.



В то же время, как объясняют финансисты и отдельные народные депутаты, открытым остается вопрос о том, способен ли украинский бюджет профинансировать эти выплаты.