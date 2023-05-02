Выплаты 30 тыс. грн военным. Залужный с силовиками просят Раду отложить рассмотрение законопроекта и разработать его вместе

2 мая, 11:03
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Украинский военный возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военный возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Силовой блок Украины просит Верховную Раду отложить рассмотрение законопроекта № 8312 с поправкой о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Они призывают доработать его и отказаться от популизма.

Соответствующее письмо опубликовал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия во вторник, 2 мая.

Среди подписантов — главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также главы МВД, Генштаба, Госпогранслужбы, СБУ и командующий Нацгвардией.

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Авторы предлагают разработать нормативную базу по оплате труда защитников «более дифференцированно и главное — с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны». Они хотят собрать рабочую группу из представителей Рады, Кабмина, Генштаба, и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует этот вопрос.

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Силовики высказали следующее мнение:

  • правка, за которую проголосовали, не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов;
  • ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности;
  • система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;
  • популизм в этом вопросе может иметь очень негативные последствия и вызвать разочарование.

«Разделяем такой подход и считаем, что вопросы военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления № 8312-П», — написал Арахамия.

Давид Арахамия/Telegram
Фото: Давид Арахамия/Telegram
Давид Арахамия/Telegram
Фото: Давид Арахамия/Telegram

Военные по приказу президента Украины с 2022 года получали 30 тысяч гривен доплаты после мобилизации, однако с февраля 2023 их было решено отменить в тылу.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военным было подано несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.

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10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющей вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Военные Верховная Рада Законопроект Алексей Резников Валерий Залужный доплаты

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