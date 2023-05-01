Выплаты 30 тыс. грн военным: в МВФ раскритиковали законопроект и предупредили о последствиях 1 мая, 13:02 В МВФ озвучили последствия принятого законопроекта о возврате выплат военным (Фото:Yuri Gripas/Reuters)

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян раскритиковал принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим, заявив, что он не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов.

В интервью Интерфакс-Украина он пояснил, что из-за этого реализация законопроекта на данном этапе может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.

«Поиск ресурсов такого масштаба, вероятно, будет предусматривать резкие краткосрочные налоговые меры или существенные заимствования на внутреннем финансовом рынке, однако такие меры практически невозможны без негативного влияния на экономику и финансовый рынок», — отметил Степанян.

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Представитель МВФ добавил, что займы для финансирования таких расходов могут поставить под еще большую угрозу устойчивости долга Украины, который уже находится под давлением.

Степанян также признал, что потребности в финансировании бюджета во время войны большие и нестабильные. Однако он подчеркнул, что Украина стремится обеспечить фискальную устойчивость и предсказуемость бюджетной политики, измененной действием пандемии COVID-19 и войной.

«В этом контексте власти обязались возобновить и усилить действие статьи 52 Бюджетного кодекса, которая определяет и регулирует нормативно-правовую базу и обстоятельства, при которых в бюджет могут вноситься изменения как в части доходов, так и в части расходов», — резюмировал он.

Военные по приказу президента Украины с 2022 года получали 30 тысяч гривен доплаты после мобилизации, однако с февраля 2023 их было решено отменить в тылу.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военным было подано несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.



10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, позволяющей вернуть доплату в 30 тысяч гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

В то же время, как объясняют финансисты и отдельные народные депутаты, открытым остается вопрос о том, способен ли украинский бюджет профинансировать эти выплаты.