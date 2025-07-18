Британия вслед за ЕС будет снижать ценовой потолок на российскую нефть

Великобритания присоединилась к решению Европейского Союза по снижению предельной цены на российскую нефть , которая транспортируется морским путем.

Об этом говорится в пресс-релизе правительства, который опубликовали в пятницу, 18 июля.

Новый предел составит 47,6 доллара за баррель вместо предыдущих 60. В Лондоне считают, что это нанесет прямой удар по нефтяным доходам России, которые уже уменьшились на 35% по сравнению с прошлым годом.

Реклама

«Вместе мы продолжим оказывать безжалостное давление на Путина, ограничивая его критически важную нефтяную промышленность и отрезая финансирование его незаконной войны в Украине», — подчеркнул британский министр иностранных дел Дэвид Лемми.

Согласно механизму ценового потолка, компании стран G7 могут перевозить, страховать или предоставлять другие услуги по российской нефти только при условии, что ее цена не превышает установленный предел.

Британские власти сообщили, что у компаний есть время до 2 сентября, чтобы приспособиться к новым условиям.

18 июля Совет Европейского Союза официально принял 18-й пакет санкций против России.

Пакет санкций предусматривает запрет на строительство трубопроводов Северный поток и снижение ценового потолка на российскую нефть с $60 до около $47 за баррель.

Также Евросоюз в рамках пакета антироссийских санкций отменил разрешение для Чехии закупать нефть из России.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал утверждение нового пакета санкций против РФ. Глава государства отметил, что новые санкции продолжают давление на российский танкерный флот, и не только на сами суда, но и на капитанов теневого флота и компании, которые помогают ему функционировать.

В то же время в ЕС отметили, что уже работают над 19-м пакетом санкций.