Ольга Стефанишина, бывшая вице-премьерка с красочным прошлым, теперь будет отвечать за контакты Банковой с непредсказуемым хозяином Белого дома. NV вместе с отечественными политиками и дипломатами оценил, будет ли она успешной.

17 июля президент Владимир Зеленский решил заменить женщину, которая будет представлять Украину перед глазами непредсказуемого американского лидера Дональда Трампа: место госпожи посла в США Оксаны Маркаровой готовится занять Ольга Стефанишина, уволенная накануне с должности вице-премьера по евроатлантической интеграции. Формально бывшая представительница правительства стала спецуполномоченной Зеленского по вопросам развития сотрудничества с США, — но это на время, пока официальный Вашингтон согласует ее кандидатуру в качестве посла.

Замена на важнейшем для сегодняшней Украины дипломатическом направлении выглядит логичной. Ведь, как доказала история отношений самого Зеленского с Трампом, умение контактировать с 47-м президентом США — это искусство возможного и невозможного. И в нем у официального Киева нерешенная проблема в лице Маркаровой: ее отношения с трамповской MAGA-командой и республиканцами испортились еще во время выборов в США.