Комитет Рады поддержал предложения Зеленского к закону о е-декларировании 18 сентября, 13:33 Ранее глава государства говорил, что Верховная Рада примет законопроект уже в сентябре (Фото:НАПК)

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал предложения изложенные в вето президента Украины Владимира Зеленского к закону о восстановлении электронного декларирования с открытыми реестрами.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Он отметил, что решение поддержали все члены Комитета Рады.

Железняк отметил, что данный вопрос скоро рассмотрят в зале парламента.

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Ранее Зеленский сообщил, что Верховная Рада должна принять законопроект об электронном декларировании, который предусматривает немедленное открытие реестра деклараций, уже в сентябре.

Президент 12 сентября наложил вето на законопроект об электронном декларировании, принятый Верховной Радой 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций. Главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов, что означало бы, что информация о состоянии чиновников и депутатов будет закрытой еще год.

В Центре противодействия коррупции говорили, что законопроект в действующей редакции не позволяет контроля общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК призвал Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.

Петиция к президенту с призывом ветировать законопроект набрала необходимые 25 тысяч подписей за три часа.

