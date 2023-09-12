Решение об открытии реестра деклараций должно быть уже в сентябре — Зеленский 12 сентября, 22:25 Владимир Зеленский (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via Reuters)

Верховная Рада должна принять законопроект об электронном декларировании, который предусматривает немедленное открытие реестра деклараций, уже в сентябре. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении во вторник, 12 сентября.

Глава государства напомнил, что ветировал законопроект сразу после того, как он поступил из парламента. По его словам, он ожидает нового голосования «с позитивом по немедленному открытию реестра деклараций» уже в сентябре. Также Рада должна в сентябре принять законопроект о политически значимых лицах, сказал Зеленский.



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«И это вопрос не только политической ответственности парламента, но и наших переговоров с Евросоюзом по вступлению. Новый исторический шаг между Украиной и ЕС должен состояться в этом году, и все ветви государственной власти в Украине должны сработать на этот шаг», — добавил он.

Зеленский 12 сентября наложил вето на законопроект об электронном декларировании, принятый Верховной Радой 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций. Главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов, что означало бы, что информация о состоянии чиновников и депутатов будет закрыта еще год.

В Центре противодействия коррупции говорили, что законопроект в действующей редакции не позволяет контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК призвал Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.

Петиция к президенту с призывом ветировать законопроект набрала необходимые 25 тысяч подписей за три часа.