Появились предложения Зеленского к ветированному законопроекту о е-декларировании 12 сентября, 21:44 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

На сайте Верховной Рады появились предложения президента Владимира Зеленского к ветированному законопроекту об электронном декларировании.

Документ с предложениями опубликовали на сайте парламента во вторник, 12 сентября. В нем сказано, что глава государства не может согласиться с «предложенным законом подходом, который не обеспечивает открытый доступ» к реестру деклараций чиновников и депутатов. Зеленский предлагает:



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установить, что до прекращения или отмены военного положения Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обеспечивает круглосуточный доступ к реестру;

в открытом доступе в реестре не будут отображаться декларации военнослужащих Госпогранслужбы, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, Управления госохраны, ВСУ и других воинских формирований, сотрудников полиции особого назначения, участвующих в военных действиях, раненых, пленных, миротворцев и людей, находящихся на временно оккупированных территориях;

исключения не будут касаться военнослужащих на постах министров и их заместителей, глав центральных и местных органов исполнительной власти и их заместителей, сотрудников аппаратов министерств, органов системы правосудия, входящих в состав военно-врачебных комиссий, врачебно-летных комиссий, служащих в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, занимающихся подготовкой, организацией, закупками товаров, работ и услуг оборонного назначения;

НАПК изымает декларации из открытого доступа на основании письма руководителя или замруководителя госоргана, в котором служит или работает декларант;

со дня, следующего после прекращения или отмены военного положения, НАПК обеспечивает открытый доступ к декларациям;

доступ к реестру деклараций должен быть открыт не позднее 60 дней со дня вступления закона в силу.

Президент 12 сентября наложил вето на закон об электронном декларировании, принятый Верховной Радой 5 сентября без важной поправки об открытии деклараций.

В Центре противодействия коррупции говорили, что законопроект в действующей редакции не позволяет контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК призвал Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.

Петиция к президенту с призывом ветировать законопроект набрала необходимые 25 тысяч подписей за три часа.