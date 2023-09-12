Зеленский ветировал закон, который сохранял ограничения по электронному декларированию 12 сентября, 10:09 Владимир Зеленский (Фото:www.president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон об электронном декларировании, принятый Верховной Радой 5 сентября, без важной поправки об открытии деклараций.

Об этом говорится в сообщении президента в Telegram.

«Ветировал принятый Верховной Радой закон, в котором были ограничения электронного декларирования. Причину этого вето, думаю, ученые прекрасно понимают. Декларации должны быть открытыми. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр надо открывать. Собственно, с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро», — заявил глава государства.

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Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон о восстановлении электронного декларирования и направил его на подпись Зеленскому.

Во вторник, 5 сентября, Верховная Рада приняла законопроект о восстановлении электронного декларирования. Решение поддержали 329 нардепов. При этом главная правка № 371 об открытии деклараций не набрала достаточно голосов, что будет означать, что информация о состоянии чиновников и депутатов будет закрытой еще год.

В Центре противодействия коррупции заявили, что законопроект в действующей редакции не делает возможным контроль общественности и журналистов за властью и противоречит позиции Евросоюза, послов G7, а также рекомендациям постоянного докладчика Европарламента Михаэля Галера. ЦПК также призвал Зеленского вернуть законопроект в парламент с требованием открыть реестр.

На сайте президента появилась петиция с требованием применить вето к принятому 5 сентября законопроекту о е-декларировании и открыть реестр имущественных деклараций чиновников. Петиция за три часа набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом.



Зеленский заявлял, что примет решение, ветировать ли законопроект о е-декларировании, после консультаций с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.